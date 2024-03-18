Важное 18 марта 2024, 07:54 Путин набрал 85,13% голосов после обработки всех протоколов в Москве ЦИК: Путин набрал 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве РИА «Новости»

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В Москве обработали 100% протоколов. По данным ЦИК, российский лидер Владимир Путин набрал 85,13% голосов.

Центризбирком уточнил, что всего работало 128 территориальных избирательных комиссий. По итогам подсчетов все протоколов по столице Владимир Путина набрал 85,13%.

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Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 6,65%. Представляющий партию КПРФ Николай Харитонов — набрал 3,84% голосов. А Леонид Слуцкий от ЛДПР — 2,83%.

По данным на 08:00 по московскому времени, обработали уже 99,67% голосов по всей России. К этому часу Путин набрал 87,32% голосов. Далее с 4,30% идет Харитонов. Еще 3,82% у Даванкова. Замыкает этот список Слуцкий, набрав 3,20%.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Также глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что сербский народ рад результатам голосования в России. По его словам, страна считает Путина своим другом и опорой.