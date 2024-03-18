Выборы 18 марта 2024, 03:09 Куба поздравили Путина с победой на президентских выборах Власти Кубы поздравили Путина с переизбранием в президенты РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин является свидетельством признания его руководства страной со стороны россиян. Об этом в поздравлении от правительства Кубы отметил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в соцсети Х.

«Наши искренние поздравления с переизбранием президента Владимира Путина. Оно представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны со стороны русского народа», — написал он.

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По словам политика, Куба продолжит укреплять связи Россией в сферах, отвечающих интересам народов.

Владимир Путин набрал на выборах 87,20% голосов после обработки 90% протоколов. Также он получил поздравление от президента Венесуэлы Николаса Мадуро и папы римского Франциска. Одним из самых первых нынешнего главу государства с победой поздравил зампредседателя Дмитрий Медведев.