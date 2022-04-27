В последние дни обстановка в Приднестровье накалилась — там произошла серия взрывов, которые власти уже назвали терактами. Ответственных еще не нашли, но подозрение уже пало на Украину, которая пригрозила в случае необходимости захватить регион. Расшатывание ситуации на границе может быть срежиссировано американцами, уверены политологи.

Что происходит в Приднестровье?

За последние двое суток в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), находящейся на границе Молдавии и Украины, произошло несколько взрывов. Днем 25 апреля в центре Тирасполя — столицы ПМР — подорвали помещения Министерства госбезопасности. Стреляли, по данным ведомства, из гранатометов РПГ-27 или РПГ-22.

«Целью сегодняшнего инцидента является создание предлогов для обострения ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями», — передал «Интерфакс» со ссылкой на бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.

По данным анонимного источника «Интерфакса», также 25 апреля взрывы были на территории авиапарка Минобороны республики близ аэродрома Тирасполя. Ни о разрушениях, ни о пострадавших не сообщалось.

Утром 26 апреля еще два взрыва прогремело в поселке Маяк. Там повредили две самые мощные в регионе радиоантенны, ретранслировавшие российские радиостанции. Об этом сообщили в местном МВД.

Причем сигнал с радиоантенн мог ретранслироваться также на территории США, Ближнего Востока и Латинской Америки.

По данным МВД Приднестровья, во взрывах никто не пострадал. Также сообщалось о теракте в воинской части в селе Парканы.

В Telegram-канале «Новости Приднестровья» сообщали о стрельбе 27 апреля у складов с российским вооружением и боеприпасами у села Колбасна. По данным пресс-центра МВД ПМР, выстрелы по самому крупному в Европе складу с боеприпасами произвели с дронов, запущенных с территории Украины.

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский объявил «красный» уровень террористической угрозы после череды взрывов и нападений в регионе. Также в стране отменили парад Победы 9 мая.

Первые провокации на территории ПМР начались еще раньше. Telegram-канал Mash 21 марта сообщал, что школы ПМР получили массовую рассылку с угрозами минирования учебных заведений. Однако, по данным Вадима Красносельского, данные не подтвердились ни в одной из школ.

Кто ответственен за взрывы в Приднестровье?

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ответственность за взрывы в Приднестровье лежит на неких противоборствующих силах внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки.

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатов заявил, что слова Майи Санду вызвали у властей республики недоумение и много вопросов. Он также заявил, что Молдавия оказывает социально-экономическое давление на ПМР и старается запугать жителей.

«Явно молдавская сторона ведет специфическую свою игру. Заявлять на голубом глазу такую очевидную нелепицу — тут явно есть определенная политическая игра, игра спецслужб молдавских тоже», — сказал он в эфире RT.

Украинские власти обвинили во взрывах в Приднестровье Россию, заявив, что это провокации, якобы организованные «для разжигания паники и антиукраинских настроений».

Однако МВД ПМР придерживается другого мнения. В МИД непризнанной республики заявили, что исполнители терактов попали на видеокамеры — они якобы отправились на Украину после совершения подрывов. По данным Telegram-канала Readovka, нападение на склад боеприпасов в Колбасне велось с железнодорожной станции.

При этом советник Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что в случае необходимости Украина сможет захватить Тирасполь. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эти слова провокационными.

ПМР — спорная зона влияния

Специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов объяснил, что слова Майи Санду о неких внутренних силах, которые могут быть ответственными за теракты в ПМР, — это лишь попытка выгородить Украину и отвести от нее подозрения.

«Молдавия достаточно резко высказывается в отношении Российской Федерации. Опять же Молдавия — одна из немногих, кто в открытую отказался от оплаты российского газа в рублях. Соответственно, Молдавия действует в русле позиции блока НАТО и США. Именно поэтому она выступает заявителем версий, подаваемых именно Соединенными Штатами и европейскими партнерами Украины», — объяснил Михайлов.

Он также подчеркнул, что провокации в Приднестровье напрямую связаны со специальной военной операцией в Донбассе — так Россию хотят втянуть в открытое вооруженное противостояние с НАТО. Однако в Кремле заявляли, что не хотят вмешиваться в ситуацию в ПМР.

Мы уже видели в польских СМИ, что Польша собирается делать миротворческий контингент и заходить через Румынию и Молдавию в Приднестровье. Поэтому пошли такие качели. Это напрямую связано со специальной операцией России на Украине Евгений Михайлов.

Эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии Роман Насонов добавил, что история отделения ПМР схожа с тем, как провозглашали свою независимость ЛНР и ДНР. Нынешнее Приднестровье заняло пророссийскую позицию, а остальная Молдавия — прорумынскую.

Административное деление бывшей Молдавии произошло приблизительно схожим образом, как ЛНР и ДНР. То есть та часть, на которой советская стояла группировка, приняла пророссийскую сторону, a вторая часть — прорумынскую. Сейчас Запад совместно с Украиной пытается раскачать ситуацию в регионе, чтобы спровоцировать Россию. При этом основной интерес, по мнению эксперта, представляет склад в Колбасне, так как сейчас у ВСУ обострился дефицит боеприпасов и оружия.

«Главной причиной является боязнь того, что [в Приднестровье] находятся армейские склады боеприпасов Прикарпатского военного округа советского времени. Количества там абсолютно точно хватает, чтобы развалить нацистскую группировку. Склад охраняет воинская часть российских вооруженных сил», — объяснил Насонов.

Причем предполагаемые диверсии украинских военных в Приднестровье, по мнению эксперта, не самостоятельны, а имеют прямую связь с недавним визитом госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину.

«Он, видимо, дал некие углубленные аналитические [данные] военно-космической разведки, которые, возможно, говорят об усилении охраны данного объекта, и четко сформулировал задачу, что регион надо взять под какое-то внимание», — заключил Насонов.