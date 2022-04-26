Организаторы теракта около Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе приехали с Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

«Террористический акт осуществили три пока не установленных лица, которые вне пунктов пропуска — по полю — в 17:15 заехали с территории Украины в районе населенного пункта Нововладимировка в восьми километрах к северу от Тирасполя. Около 18:00 они тем же маршрутом выехали на территорию Украины», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что два других теракта — на территории Приднестровского радиотелецентра и в авиапарке 26 апреля — являются логическим продолжением обстрела издания Министерства госбезопасности.

Источник отметил, что еще два взрыва на территории авиапарка Минобороны республики, который примыкает к аэродрому в Тирасполе, прогремело накануне. Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что 25 апреля неизвестные несколько раз обстреляли Министерство госбезопасности в Тирасполе. Утром во вторник еще два взрыва прогремели в поселке Маяк Григориопольского района, в результате чего две самые мощные антенны радиоцентра, которые транслировали российское радио, вышли из строя.