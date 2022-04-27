Вlооmbеrg предупредил, что запасы оружия США вскоре могут иссякнуть

Соединенные Штаты могут остаться без запасов оружия, если продолжат поставлять его на Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на военных экспертов. Речь идет о специалистах, которые участвовали в слушаниях в комитете американской палаты представителей по вооруженным силам.

Председатель организации Professional Services Council Дэвид Берто заявил, что США привели в состояние готовности почти треть имеющихся запасов вооружения с 24 февраля. Он добавил, что пока нет контрактов, которые были бы направлены на восполнение запасов.

Экс-замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд заявила, что американские власти направили на Украину почти четверть запасов ПЗРК.

«Такие масштабные поставки вооружения Украине представляют серьезную угрозу для безопасности США», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что законной целью для ВС РФ станут любые грузы, содержащие оружие для Украины. Российские власти не раз призывали Запад остановить поставки оружия на Украину.