Руководство Украины, позволяя своим военным наносить удары по объектам в Приднестровье, пытается спровоцировать Россию на ответные действия в регионе и тем самым втянуть в конфликт еще и другие страны. Об этом заявил политолог Юрий Светов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Иначе как провокацию, эти действия трудно оценить. Они направлены на то, чтобы среагировали российские военные на обстрелы, на взрывы мин и так далее. Кто заинтересованные фигуры? Скорее всего, власти Украины, обстреливающие Белгородскую и Брянскую области, а теперь взялись за Приднестровье. Это попытка втянуть в конфликт другие силы. Они ожидают какой-то реакции от руководства Молдавии, настроенного резко антироссийски.

Две антенны радиоцентра подорвали в поселке Маяк в Приднестровье

«Берега потеряли»

Слышал беседу главы МИД Сергея Лаврова, там были характерны слова интервьюера о том, что Зеленского на Западе превращают в фигуру мирового масштаба. Его выводят на экраны в ООН, в парламенты многих стран мира, к нему ездят политики на поклон, его изображают защитником демократии.

Они, как говорят в народе, берега потеряли. Ощущение, что чем больше будет втянуто сторон в конфликт, тем больше из этого огня будут таскать каштанов. Все время идут разговоры, что Россия напала на Украину, и призывают Прибалтику к солидарности, мол, она и на вас нападет.

В отношении конфликта на Украине были предположения, что вмешается Венгрия или Польша, заберут какие-то земли. Думаю, им это не позволят сделать. Если есть румынские части на территории Молдавии, они не войдут в конфликт без команды. Здесь больше всего, мне кажется, самодеятельность украинской власти, желание показать агрессивность России, которая готовится нападать по всему периметру своих границ

Надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны румынские солдаты были в Одессе, им там надавали, но желание реванша не пропало. Появились попытки переиграть события двухсотлетней давности. Вспоминают о былом величии и мечтают что-то ухватить.

В Приднестровье хранятся запасы боеприпасов, российские военные отвечают за их безопасность, чтобы не произошла катастрофа. Пикантность ситуации в том, что президент Молдавии является гражданкой Румынии. Она может выкрутить руки парламенту, они вдруг объявят, что присоединяются к Румынии, заявил Светов.