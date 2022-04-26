Глава Молдавии заявила, что ответственность за взрывы в Приднестровье несут политические силы внутри самого региона. Политологи уверены, Майя Санду попросту не могла сказать что-то другое: обвинить Россию она не могла, а Украину — не захотела. Тем временем президент Приднестровья Вадим Красносельский уже попросил украинскую сторону расследовать случившееся, ведь следы ведут именно к ней.

Майя Санду о взрывах в Приднестровье

Майя Санду созвала заседание Совета безопасности. Причина — происшедшие в непризнанном Приднестровье за последние два дня взрывы. На брифинге глава Молдавии призвала общество сплотиться. При этом она подчеркнула, что власти страны настаивают на мирном решении приднестровского вопроса и не планируют никакой блокады Приднестровья. По мнению Санду, ответственность за теракты несут политические силы внутри региона.

«То, что происходит в приднестровском регионе, означает эскалацию. Следим за ситуацией внимательно и осторожно. Наш анализ показывает, что между несколькими силами в регионе существуют противоречия. Подчеркну: Кишинев настаивает на мирном урегулировании конфликта», — добавила президент.

Она подчеркнула, что Молдавия повышает уровень готовности, а также усиливает безопасность государственных учреждений.

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Ситуация на выезде из Приднестровья

В службе информации и безопасности заявили, что отслеживают ситуацию.

«Призываем общество успокоиться и воздерживаться от распространения информации из непроверенных источников, особенно разжигающей ненависть и войну», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе таможенной службы Молдавии рассказали агентству РИА «Новости», что все таможенные пункты на выезде из Приднестровья работают в привычном режиме.

«Все таможенные пункты на выезде из Приднестровья, которые контролирует молдавская сторона, работают в штатном режиме, очередей нет, инцидентов тоже. Ничего из того, о чем пишут в социальных сетях, не зарегистрировано», — сообщили в таможенной службе.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Олег Беляков заверил, что миротворческие силы в Приднестровье контролируют ситуацию в зоне безопасности.

Взрывы в Приднестровье как провокация России

Странно, что Санду не обвинила во взрывах непосредственно Россию. Ведь сейчас у западных политиков она стала «ответственна» за все. Так в разговоре с «360» пошутил политолог, журналист Юрий Светов.

«Полагаю, что там все-таки в эти игры играет руководство Украины. Цель — втянуть Россию в конфликт в Приднестровье, возможно, даже ввести туда войска, чтобы начать кричать: «Видите, Россия — страна, которая ко всем соседям относится таким образом. Ведь Прибалтика постоянно говорит, что после Украины — очередь за ними. Финляндия это же говорит. А Приднестровье вообще под рукой. Будут пытаться всячески раздувать эту историю», — пояснил Светов.

Он напомнил, что в Приднестровье находятся российские миротворцы. И не хотелось бы, чтобы им это создало дополнительные проблемы.

«Приднестровье — давно отдельная от Молдавии часть, которая живет по-своему», — подчеркнул политолог.

Почему Санду не может обвинять Украину

Слова Санду про ответственность за взрывы политических сил внутри региона — одновременно и глупость, и единственное, что могла сказать президент Молдавии, рассказал политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Понято, что она не может обвинить в этом Россию. И понятно, что она не хочет обвинять в этом Укарину. Но она должна же кого-то обвинить. Значит, силы в Приднестровье. <…> Приднестровью это невыгодно, России это невыгодно. <…> Россия не хотела бы, чтобы кто-то открывал второй фронт, да еще в такой неудобной для нее позиции», — отметил политолог.

По его словам, говорить, что РФ и Приднестровье хотят «прогреть» ситуацию вопреки собственным интересам неразумно. Но Санду на данный момент может сказать только это, чтобы не запятнать Украину. При это политик прекрасно знает, кто за этим стоит, уверен Брутер.

«Ей много раз было сказано, что украинцев она не должна контролировать. Они могут делать в Приднестровье все, что хотят. И мы можем сослаться на уже произошедший случай — похищение украинскими спецслужбами украинского судьи, который жил в центре Кишинева. Здесь Санду тоже сделала вид, что она ничего не знает», — пояснил политолог.

При этом глава Молдавии прекрасно понимает, что ей не стоит излишне втягиваться в конфликт на Украине, считает Брутер.

Обращение главы Приднестровья к Украине

Президент Приднестровья Вадим Красносельский уже обратился к Украине. Он уверен, что именно украинской стороне необходимо расследовать факты проведенных террористических актов, ведь в результате оперативно-следственных мероприятий удалось установить, что следы террористических актов ведут именно к ней. Красносельский считает, что организаторы взрывов хотят втянуть республику в украинские события.

«Обращаюсь к украинскому руководству. Прошу расследовать факты совершения боевыми группами террористических актов на территории Приднестровья», — процитировал главу Приднестровья телеканал ТСВ.

Красносельский также обратился к руководству Молдавии и попросил сохранить мир между государствами.

«Не поддавайтесь на провокации, не позволяйте втянуть себя в агрессию против Приднестровья. Нужно помнить о наших мирных форматах и работе соответствующих групп. Мы должны сохранить этот мир, договориться о нем», — отметил он.

Красносельский подчеркнул, что Приднестровье стало объектом атак террористов спустя ровно тридцать лет мирной жизни, прошедших после окончания войны 1992 года.

Взрывы в Приднестровье

Серия взрывов произошла у здания министерства госбезопасности Приднестровья 25 апреля. По зданию также стреляли из ручного гранатомета.

«В понедельник около 17:00 в здании Министерства госбезопасности ПМР, расположенном на перекрестке улиц Манойлова и Карла Маркса, произошло несколько взрывов. Выбиты окна на верхних этажах», — сообщило приднестровское МВД.

Еще два взрыва прогремели сегодня — в местном поселке Маяк. В итоге, повреждены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная. При этом обе ретранслировали радио РФ. Пострадавших нет.