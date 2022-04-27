Атака Украины может привести к гигантскому взрыву военного склада в Приднестровье

Взрывы в Приднестровье устроили украинские диверсанты. Их мог интересовать один из крупнейших в Европе складов боеприпасов. Такое мнение выразил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

В колонке для «360» он прокомментировал последние сводки Минобороны РФ и дал прогноз по развитию спецоперации на Украине.

Далее — прямая речь.

Фундаментальные сдвиги

Реальное положение таково, что в течение полутора месяцев мы вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР пытались продавить линию обороны на Донецкой дуге. Теперь видны первые результаты. Происходит продавливание этой линии, наши войска находятся в районе Попасной и Рубежного.

Они, в общем-то, уже прорезали линию обороны, начинается ее деление на отдельные очаги, которые будут уничтожаться

Минобороны РФ каждый день приводит данные о количестве уничтоженной техники, военных объектов и живой силы. Когда говорят об уничтожении 2,5 тысячи украинских танков и БТР, хочется спросить, сколько осталось. Ответить на этот вопрос очень сложно, так как большая часть украинской техники находится в нерабочем состоянии. По этой причине мы и уничтожали ремонтные склады, где ее пытались привести в нормальное состояние и поставить на ход.

Начались такие фундаментальные сдвиги, которых мы ждали уже больше месяца. Если мы сумеем отбросить украинские войска еще на 15-20 километров, они перестанут стрелять по Донецку.

Склад в Приднестровье

Взяв склады под Балаклеей, мы практически лишили украинскую армию тяжелых боеприпасов. Все эти самоходные установки, пушки, артиллерийские системы без боеприпасов перестали играть какую-то роль. Возник вопрос, где украинской армии достать боеприпасы? То, что американцы пообещали дать 70 гаубиц калибром 155 миллиметров, не решит проблему, ведь на Украине порядка трех тысяч стволов такого калибра.

По итогам Второй мировой войны, когда Советская армия создавала оборонные укрепрайоны на случай, если войска НАТО все-таки пойдут на страну, было создано два больших склада — один в Балаклее, который мы взяли, другой в селе Колбасна в двух километрах от Украины в Приднестровье. Я не исключаю, что вчерашние странные взрывы так или иначе связаны с этим гигантским складом.

Я бывал на нем в прежние времена, когда Приднестровье воевало с Молдавией. Представьте, вся индустриальная машина Советского Союза готовила эти бомбы, мины, даже после войны, и где-то нужно было все это складировать, поближе к НАТО. Позже после прекращения действия Варшавского договора туда отправили боеприпасы из бывших социалистических стран.

Это практически самый большой склад боеприпасов в Европе, 21 тысяча тонн снарядов. Они и могут интересовать украинскую армию

Можем ли мы в случае, если она настигнет склад, уничтожить его? Конечно, он заминирован. Там находятся наши миротворцы, в основном жители Приднестровья, имеющие российские паспорта. Но неизвестно, чем будет грозить такой взрыв, ведь аналогов ему не было. Если такое количество снарядов начнет детонировать, я не представляю, какие это может принести разрушения и насколько затянется.

Они могут взрываться месяцами

Маленькая армия

А теперь давайте взглянем на карту событий. Мы практически подошли к Николаевке и Одессе. По заинтересованности сторон ясно, что вчерашние обстрелы устроили украинские диверсанты. Молдавии это не нужно, ее отношения с Приднестровьем уже вошли в колею, но за ней стоит Румыния, а значит, уже НАТО.

Вся приднестровская армия на сегодня составляет восемь тысяч человек. Сколько страна продержится, если румынские военные начнут наступление? Два-три дня. Думаю, в ближайшее время мы сможем взглянуть на дальнейший ход событий в Приднестровье.