МИД: Россия не хочет вмешиваться в ситуацию в Приднестровье

Взрывы в Приднестровье вызвали серьезные опасения России. Москва рассматривает сценарий, по которому ей не придется вмешиваться в ситуацию. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что сейчас в Приднестровье начали расследование, чтобы выяснить, кто стоит за применением оружия на территории региона. Представитель МИД подчеркнул, виновных необходимо срочно найти.

«Ситуация очень непростая, и поэтому положение повышенной готовности вполне обоснованно. Но мы надеемся, что все виновные будут наказаны», — заявил Руденко.

На вопрос о том, рассматривает ли Россия случившиеся взрывы как попытку втянуть Приднестровье в конфликт на Украине, представитель МИД предложил дождаться результатов начавшегося расследования. Руденко пояснил, что Россия хотела бы избежать сценария, по которому в Приднестровье появится еще один очаг напряженности.

«До последнего времени Приднестровье не было втянуто и оно сохраняло нейтральность. К сожалению, видимо, за этим стоят те силы, которые не заинтересованы в стабильности в этом регионе», — заявил представитель МИД.

Накануне в Приднестровье произошло несколько взрывов. Пострадали здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе и две антенны Приднестровского радиотелецентра в поселке Маяк. Совет безопасности республики ввел на территории повышенный уровень террористической опасности. Все силовые структуры страны перевели на усиленный режим работы.