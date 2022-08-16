Освобождение Украины завершит запорожское ополчение

На Украине дело идет к национально-освободительной войне, когда украинцы будут освобождать территорию от нацистов сами, привлекая Союзные войска. Формирование отрядов запорожского ополчения уже началось. Такое мнение в комментарии «360» высказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

Идет дело к национально-освободительной войне, когда украинцы будут освобождать территорию от хунты сами при помощи Союзных войск Алексей Борзенко.

Хотелось бы обратить внимание на новое явление, которое отмечается в ходе военной операции на Украине. Началось формирование отрядов ополчения, запорожского ополчения. То есть после того, как будет полностью вскрыта линия обороны по Донбасской дуге, следующие серьезные столкновения пройдут именно в Запорожье. И конкретно — по правому берегу Днепра.

Источник фото: РИА «Новости»

Здесь эти подразделения будут воевать вместе с Союзными войсками, то есть с российской армией, милицией ДНР и ЛНР. Это новое явление, когда украинцы сами будут освобождать свою землю. Такие подразделения уже формируются, и очень скоро мы о них узнаем.

Исход артиллерийской дуэли под Соледаром предрешен

Продолжаются серьезные бои под Соледаром, причем интенсивность этих боев очень высокая.

Речь идет об артиллерийской дуэли: в отдельные моменты уже ночью, когда идут обстрелы, появляется такой отсвет от облаков после выстрелов, что практически светло и можно читать газеты в окопах Алексей Борзенко.

За сутки уничтожены радиолокационная станция у населенного пункта Богдановка в Николаевской области и склад горючего у населенного пункта Андреевка в Харьковской области.

Дело в том, что складов горючего у противника все становится меньше и меньше, он явно испытывает дефицит топлива и снарядов Алексей Борзенко.

Также в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были уничтожены два взвода РСЗО «Град» и три взвода гаубиц «Гиацинт-Б», а также пять взводов гаубиц Д-30. То есть уничтожаются уже оставшиеся ракетные системы залпового огня, которые еще есть у ВСУ.

Источник фото: РИА «Новости»

Страшная находка

На оставленных ВСУ позициях под Артемовском были найдены французские противотанковые мины EMP F2, которые нарушают Женевскую конвенцию. Дело в том, что их невозможно разминировать. То есть все вы знаете по фильмам, как находят противотанковую мину и выкручивают центральный детонатор. Так вот эти мины сделаны так, что они ставятся на боевой взвод — и после этого их невозможно разминировать и вывезти на полигон и взорвать. Их можно уничтожать только на том месте, где они были установлены.

Источник фото: РИА «Новости»

Ничто не помешает России

Турецкие беспилотники Bayraktar, производство которых собираются размесить на Украине, не помешает России достичь целей специальной военной операции.

Источник фото: РИА «Новости»

БПЛА в целом не могут поменять ход развития военных событий. Это всего лишь элемент военных действий Алексей Борзенко.

И если Украина наладит их полноценное производство, это в общем ходе операции ничего не извинит.

Крымский мост неуязвим

Пока мы не получим какой-то точной информации от следователей и ФСБ, сделать какой-то вывод о природе взрывов в Крыму мы не сможем, можем говорить только о предположениях. Не исключается, что на территории Крыма работают диверсионно-разведывательные группы. Но доказательств того, что это результат именно их деятельности, пока нет.

Источник фото: РИА «Новости»

Главным объектом охраны в Крыму является Крымский мост. И там не были обнаружены пока никакие диверсионно-разведывательные группы.

ВСУ многократно говорили о том, что они хотят нанести удар по Крымскому мосту. Но если говорить серьезно, он охраняется настолько разнопланово — и под водой, и в воздухе, и на земле, — что что-то придумать просто нереально. Найти лазейку в системе охраны пока невозможно. Крымский мост хорошо охраняется, и здесь даже предполагать, что могут что-то сделать, не стоит.