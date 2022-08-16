Освобождение Украины завершит запорожское ополчение
Журналист Борзенко описал возможный сценарий национально-освободительной войны на Украине
На Украине дело идет к национально-освободительной войне, когда украинцы будут освобождать территорию от нацистов сами, привлекая Союзные войска. Формирование отрядов запорожского ополчения уже началось. Такое мнение в комментарии «360» высказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.
Далее — его прямая речь.
Идет дело к национально-освободительной войне, когда украинцы будут освобождать территорию от хунты сами при помощи Союзных войск
Алексей Борзенко.
Хотелось бы обратить внимание на новое явление, которое отмечается в ходе военной операции на Украине. Началось формирование отрядов ополчения, запорожского ополчения. То есть после того, как будет полностью вскрыта линия обороны по Донбасской дуге, следующие серьезные столкновения пройдут именно в Запорожье. И конкретно — по правому берегу Днепра.
Здесь эти подразделения будут воевать вместе с Союзными войсками, то есть с российской армией, милицией ДНР и ЛНР. Это новое явление, когда украинцы сами будут освобождать свою землю. Такие подразделения уже формируются, и очень скоро мы о них узнаем.
Исход артиллерийской дуэли под Соледаром предрешен
Продолжаются серьезные бои под Соледаром, причем интенсивность этих боев очень высокая.
Речь идет об артиллерийской дуэли: в отдельные моменты уже ночью, когда идут обстрелы, появляется такой отсвет от облаков после выстрелов, что практически светло и можно читать газеты в окопах
Алексей Борзенко.
За сутки уничтожены радиолокационная станция у населенного пункта Богдановка в Николаевской области и склад горючего у населенного пункта Андреевка в Харьковской области.
Дело в том, что складов горючего у противника все становится меньше и меньше, он явно испытывает дефицит топлива и снарядов
Алексей Борзенко.
Также в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были уничтожены два взвода РСЗО «Град» и три взвода гаубиц «Гиацинт-Б», а также пять взводов гаубиц Д-30. То есть уничтожаются уже оставшиеся ракетные системы залпового огня, которые еще есть у ВСУ.
Страшная находка
На оставленных ВСУ позициях под Артемовском были найдены французские противотанковые мины EMP F2, которые нарушают Женевскую конвенцию. Дело в том, что их невозможно разминировать. То есть все вы знаете по фильмам, как находят противотанковую мину и выкручивают центральный детонатор. Так вот эти мины сделаны так, что они ставятся на боевой взвод — и после этого их невозможно разминировать и вывезти на полигон и взорвать. Их можно уничтожать только на том месте, где они были установлены.
Ничто не помешает России
Турецкие беспилотники Bayraktar, производство которых собираются размесить на Украине, не помешает России достичь целей специальной военной операции.
БПЛА в целом не могут поменять ход развития военных событий. Это всего лишь элемент военных действий
Алексей Борзенко.
И если Украина наладит их полноценное производство, это в общем ходе операции ничего не извинит.
Крымский мост неуязвим
Пока мы не получим какой-то точной информации от следователей и ФСБ, сделать какой-то вывод о природе взрывов в Крыму мы не сможем, можем говорить только о предположениях. Не исключается, что на территории Крыма работают диверсионно-разведывательные группы. Но доказательств того, что это результат именно их деятельности, пока нет.
Главным объектом охраны в Крыму является Крымский мост. И там не были обнаружены пока никакие диверсионно-разведывательные группы.
ВСУ многократно говорили о том, что они хотят нанести удар по Крымскому мосту. Но если говорить серьезно, он охраняется настолько разнопланово — и под водой, и в воздухе, и на земле, — что что-то придумать просто нереально. Найти лазейку в системе охраны пока невозможно. Крымский мост хорошо охраняется, и здесь даже предполагать, что могут что-то сделать, не стоит.