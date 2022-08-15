План Украины по атаке Крымского моста назвали безумным

Планы украинских властей по уничтожению Крымского моста являются безумными. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат комитета парламента полуострова Крым по межнациональным отношениям и народной дипломатии Юрий Гемпель.

«В очередной раз мы убедились в безумии, которым страдают украинские власти и их западные кураторы. Но никто не останется забыт — политика ненависти и нацизма вернется к ним бумерангом», — заявил Гемпель.

Дипломат напомнил, что российский флот способен обеспечить необходимую безопасность полуострова и Крымского моста.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом по атаке Крымского моста прошли в июне в НАТО, писал RT.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что националисты нанесут удар по Крымскому мосту, как только появится такая возможность.

Военный историк Юрий Кнутов сообщал «360», что сейчас у украинской армии нет оружия, которым можно провести атаку по Крымскому мосту.