Власти Запорожской области предложили украинцам эвакуироваться на освобожденные территории

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал живущих в подконтрольных киевскому режиму регионах Украины переехать на освобожденные территории. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Рогов напомнил, что зима близко, а, например, в Запорожье централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут. Он предположил, что отопительный сезон там будет сорван.

«Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой», — сказал представитель администрации Запорожской области.

Рогов добавил, что в данный момент в Запорожской области строят газопровод, он даст возможность подавать газ из России.

Ранее стало известно, что более 30 тысяч жителей Запорожской области подали заявления на получение российского паспорта. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.