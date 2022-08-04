Донбасская дуга превратится в котел для ВСУ

Украинские боевики обстреляли Донецк целенаправленно, так как прекрасно знали, что на похороны Ольги Кочуры (позывной Корса) придет много людей. Об этом могла сообщить украинская разведка. Но участившиеся в последние дни обстрелы населенных пунктов ДНР связаны с тем, что Донбасская дуга проламывается и в скором времени украинских боевиков выбьют с этой линии обороны. Об этом заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный корреспондент Алексей Борзенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Цель — убийства людей

Сегодняшний обстрел Донецка украинскими боевиками был направлен на скопление людей, которые собрались на прощание с полковником и одним из основателей Народной милиции Ольгой Кочурой с позывным Корса. Это человек, которому посмертно присвоили звание Героя России.

Источник фото: РИА «Новости»

Ясно, что у ВСУ есть разведка. Поэтому они знали, что на похоронах будет большое скопление народа, поэтому они решили ударить по этой точке, чтобы убить как можно больше жителей Донецка. Но в самом городе уже не так многолюдно, как два-три месяца назад. Многие уехали, не выдержав этих обстрелов, мужчины ушли воевать.

Поэтому женщины, дети и старики — вот на кого направлено оружие ВСУ Алексей Борзенко.

Боевикам проще ударить по городу. Им все равно, куда упадет снаряд. Это проще, чем вести артиллерийскую дуэль с подразделениями Союзных войск. Просто тогда в обратку обязательно что-то прилетит.

Уходя, боевики ВСУ часто используют для обстрела по населенным пунктам оставшиеся боеприпасы. Взрывать они их не хотят и оставлять противнику тоже. При этом они не брезгуют применять любое оружие для атаки на население.

Источник фото: РИА «Новости»

Совершенно отвратительный факт — применение кассетных ракет, которые разбрасывают мины «Лепесток». Они не предназначены для убийства человека, а только для нанесения тяжелой травмы, чтобы он был неактивен как солдат.

«Лепестки» разбрасываются тысячами. Это кусочки пластмассы со взрывчаткой, которые практически невозможно найти металлоискателем. Когда человек на нее наступает, у него отрывает часть ноги, что делает его инвалидом. Поэтому при падении таких снарядов районы нужно закрывать и проводить глобальную чистку.

Пролом Донбасской дуги

В последние дни обстрелы населенных пунктов Донбасса стали более интенсивными. Это с проломом Донбасской дуги. На 70% взят населенный пункт Пески. В Авдеевку вошли на полтора километра уже союзные подразделения. С учетом побед, которые начинаются в районе Артемовска и Соледара, все это говорит, что части ВСУ скоро выбьют оттуда.

Противостояние там шло несколько месяцев. Но как только наши войска возьмут Авдеевку и отгонят ВСУ на 30-35 километров, обстрелы Донецка прекратятся, а жители смогут спокойно жить и не смотреть с опаской в небо.

Источник фото: РИА «Новости»

Самое сложное: там есть бетонированные укрепления, которые ВСУ делали на протяжении восьми лет, готовясь к серьезной войне с республиками Донбасса. Но сейчас дуга начинает превращаться в котел.

Соледар и Артемовск, или, как его называют украинцы, Бахмут, — это последняя линия обороны, а уже есть признаки того, что мы их оттуда выдавим. Минобороны России уже говорило, что некоторые бригады бросают оружие и просто уходят. Они не хотят вести боевые действия.

При этом по соотношениям гаубиц получается четыре наших на одну ВСУ. Украинское командование часть техники и личного состава перебросило под Херсон, где планировалось так называемое наступление. Но мы туда тоже перебросили часть техники. Сейчас там ничего не происходит.

Источник фото: РИА «Новости»

Но в результате оголилась Донбасская дуга. То есть Союзным войскам стало легче продавливать украинские позиции. После взятия Авдеевки вся линия обороны посыплется. ВСУ нужно уходить на линию Бахмут — Соледар, а дальше за этими городами начинаются степи. Через них они не смогут довести колонны до следующей линии, которая проходит по Днепру в Запорожье. Они просто не успеют туда дойти. Их наша авиация и ракетные войска уничтожат с воздуха на открытом пространстве.