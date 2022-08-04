Донбасская дуга превратится в котел для ВСУ
Журналист Борзенко назвал обстрел Донецка ответом ВСУ на продавливание Донбасской дуги
Украинские боевики обстреляли Донецк целенаправленно, так как прекрасно знали, что на похороны Ольги Кочуры (позывной Корса) придет много людей. Об этом могла сообщить украинская разведка. Но участившиеся в последние дни обстрелы населенных пунктов ДНР связаны с тем, что Донбасская дуга проламывается и в скором времени украинских боевиков выбьют с этой линии обороны. Об этом заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный корреспондент Алексей Борзенко.
Далее — прямая речь собеседника «360».
Цель — убийства людей
Сегодняшний обстрел Донецка украинскими боевиками был направлен на скопление людей, которые собрались на прощание с полковником и одним из основателей Народной милиции Ольгой Кочурой с позывным Корса. Это человек, которому посмертно присвоили звание Героя России.
Ясно, что у ВСУ есть разведка. Поэтому они знали, что на похоронах будет большое скопление народа, поэтому они решили ударить по этой точке, чтобы убить как можно больше жителей Донецка. Но в самом городе уже не так многолюдно, как два-три месяца назад. Многие уехали, не выдержав этих обстрелов, мужчины ушли воевать.
Поэтому женщины, дети и старики — вот на кого направлено оружие ВСУ
Алексей Борзенко.
Боевикам проще ударить по городу. Им все равно, куда упадет снаряд. Это проще, чем вести артиллерийскую дуэль с подразделениями Союзных войск. Просто тогда в обратку обязательно что-то прилетит.
Уходя, боевики ВСУ часто используют для обстрела по населенным пунктам оставшиеся боеприпасы. Взрывать они их не хотят и оставлять противнику тоже. При этом они не брезгуют применять любое оружие для атаки на население.
Совершенно отвратительный факт — применение кассетных ракет, которые разбрасывают мины «Лепесток». Они не предназначены для убийства человека, а только для нанесения тяжелой травмы, чтобы он был неактивен как солдат.
«Лепестки» разбрасываются тысячами. Это кусочки пластмассы со взрывчаткой, которые практически невозможно найти металлоискателем. Когда человек на нее наступает, у него отрывает часть ноги, что делает его инвалидом. Поэтому при падении таких снарядов районы нужно закрывать и проводить глобальную чистку.
Пролом Донбасской дуги
В последние дни обстрелы населенных пунктов Донбасса стали более интенсивными. Это с проломом Донбасской дуги. На 70% взят населенный пункт Пески. В Авдеевку вошли на полтора километра уже союзные подразделения. С учетом побед, которые начинаются в районе Артемовска и Соледара, все это говорит, что части ВСУ скоро выбьют оттуда.
Противостояние там шло несколько месяцев. Но как только наши войска возьмут Авдеевку и отгонят ВСУ на 30-35 километров, обстрелы Донецка прекратятся, а жители смогут спокойно жить и не смотреть с опаской в небо.
Самое сложное: там есть бетонированные укрепления, которые ВСУ делали на протяжении восьми лет, готовясь к серьезной войне с республиками Донбасса. Но сейчас дуга начинает превращаться в котел.
Соледар и Артемовск, или, как его называют украинцы, Бахмут, — это последняя линия обороны, а уже есть признаки того, что мы их оттуда выдавим. Минобороны России уже говорило, что некоторые бригады бросают оружие и просто уходят. Они не хотят вести боевые действия.
При этом по соотношениям гаубиц получается четыре наших на одну ВСУ. Украинское командование часть техники и личного состава перебросило под Херсон, где планировалось так называемое наступление. Но мы туда тоже перебросили часть техники. Сейчас там ничего не происходит.
Но в результате оголилась Донбасская дуга. То есть Союзным войскам стало легче продавливать украинские позиции. После взятия Авдеевки вся линия обороны посыплется. ВСУ нужно уходить на линию Бахмут — Соледар, а дальше за этими городами начинаются степи. Через них они не смогут довести колонны до следующей линии, которая проходит по Днепру в Запорожье. Они просто не успеют туда дойти. Их наша авиация и ракетные войска уничтожат с воздуха на открытом пространстве.