ВСУ пытаются превратить Соледар во вторую «Азовсталь»

ВС РФ в результате боев под Соледаром уничтожили более двух тысяч бойцов ВСУ. Это огромные потери для Украины. Соледар является важной точкой в битве за Донбасс. Там есть подземные ходы, но вряд ли украинские военные смогут удержать оборону. Такое мнение в комментарии для «360» высказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

Потери ВСУ составили более двух тысяч человек. Там грядут бои высокой интенсивности. Соледар — довольно крепкий орешек, потому что там есть многочисленные подземные ходы и сооружения. Что-то вроде тех, которые были на „Азовстали“. Поэтому там очень серьезные и интенсивные бои, в отличие от других мест соприкосновения. Потери в две тысячи человек — можно себе представить, какой интенсивности идет артиллерийская стрельба из тяжелых орудий, которые мы там применяем

Наносятся очень серьезные потери различным подразделениям, причем живой силе. В частности, под селами Опытное и Невельское — это территория ДНР, пока еще не освобожденная. Высокоточными ударами ВКС РФ нанесен серьезный ущерб 56-й мотопехотной бригаде ВСУ, где потери в живой силе составили 70%. Это очень много. Можно сказать, эта мотопехотная бригада должна отправляться на переформирование, потому что в таком составе она вести боевые действия уже не может. Под Новогригорьевкой ракетами ВКС уничтожены 100 человек и девять бронемашин.

Я считаю очень важными бои под Марьинкой, потому что Марьинка — это ключевая точка, как Авдеевка, оттуда ведется огонь по мирному Донбассу. Чем быстрее ее освободят, тем быстрее закончатся эти обстрелы. Под Марьинкой уничтожено 50% батальона 66-й механизированной бригады ВСУ

В Курахове уничтожен склад горючего. Это тоже важно, потому что украинская бронетехника также испытывает большой дефицит горючего, в том числе снарядов. Я считаю, что за сутки это большая победа, что под Часовым Яром уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства — АN/MPQ 64. Такие станции наводят ответный огонь при артиллерийских дуэлях. Ее уничтожение делает украинских артиллеристов на определенном расстоянии слепыми.

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Если подвести суточные итоги — уничтожены четыре взвода РСЗУ «Град», два взвода тяжелых гаубиц «Акация» 152 миллиметра, четыре взвода пушек Д-30. Уничтожение этой техники повышает возможности союзных войск по освобождению территорий.

Значение боев под Соледаром

Самые интенсивные бои идут под Соледаром. Связано это с тем, что, как только его освободят, там проведут зачистки. Сразу после этого по всей линии остальные украинские части отойдут на Краматорск. А Краматорск — это последняя точка третьей обороны Донбасской дуги, после которой наступает уже 100 километров степей.

ВСУ понимают, что если они покинут эти позиции, то до следующей линии обороны (по Днепру и Запорожью) отступающие просто не пройдут. В махновских степях их наша авиация уничтожит с воздуха

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Они это понимают, поэтому держатся зубами за подземелья Соледара. Учитывая опыт того, что произошло на «Азовстали», в данной ситуации маловероятно, что ВСУ смогут провести серьезное сопротивление и превратить эти подземелья в аналог «Азовстали». Нет, скорей всего, они уйдут. Но какое-то время сопротивление будет.