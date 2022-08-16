Сдетонировавшие в Крыму боеприпасы повредили железную дорогу

Железнодорожные пути получили повреждения в результате возгорания на площадке хранения боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Три поезда задержали, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10-й километр. Задержано три поезда, в которых следовали две тысячи человек», — сообщило агентство.

Власти региона вместе с предприятием «Крымская железная дорога» разработали схему пересадки для пассажиров других поездов. Составы, которые приедут с материка, остановят во Владиславовке, пассажиров пересадят на автобусы и довезут до ближайших автостанций, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Он рассказал, что специалисты оцепили территорию в радиусе пяти километров от места происшествия, около двух тысяч человек эвакуировали в пункты временного размещения на базе школ в селах сел Кондратьево, Табачное и Победное. Два человека пострадали, их жизни ничто не угрожает.

Детонация на площадке временного хранения боеприпасов в воинской части вблизи села Майское Джанкойского района произошла утром 16 августа.