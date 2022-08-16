Диверсия стала причиной детонации боеприпасов в Крыму

Возгорание площадки хранения боеприпасов в районе Джанкоя в Крыму произошло в результате диверсии. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, написало РИА «Новости».

«Склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой утром 16 августа пострадал в результате диверсии», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что взрывы нанесли ущерб ряду гражданских объектов, среди которых электростанции, ЛЭП и жилые дома, написал RT.

О возгорании на складе боеприпасов стало известно утром, началась детонация боеприпасов. Министерство обороны сообщало, что в результате происшествия пострадали два человека. Также взрывы повредили железную дорогу, три поезда пришлось задержать.

Спустя несколько часов железнодорожное полотно полностью восстановили.

Глава полуострова Сергей Аксенов уточнил, что специалисты эвакуировали около двух тысяч человек в пункты временного размещения в селах Победное, Табачное и Кондратьево.