Аналитик высказался о планах ВСУ уничтожить Крымский мост

Военный аналитик Василий Дандыкин обсудил с РИА ФАН слова депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о том, что киевские власти еще в июне обсуждали с британскими политиками удар по Крымскому мосту.

«Это угрозы из разряда обстрелов стратегических объектов вроде Запорожской АЭС, ударов по гражданским объектам Донбасса и освобожденных территорий, разброса противопехотных мин „Лепесток“ над Донецком и так далее», — заметил Дандыкин.

По его мнению, если бы у вооруженных сил Украины была такая возможность, они бы попытались это сделать. Он объяснил, что для нанесения удара ВСУ необходимы дальнобойные ракеты для HIMARS

«И это притом, что все эти ракеты ловятся и нашими ПВО ближнего действия — „Панцирь-С1“ и нашими ЗРК „Бук-М3“, которые уже спокойно сбивают снаряды американской РСЗО, хотя это объективно трудно. На дальних рубежах могут сбивать наши С-400, то есть выходит эшелонированная система ПВО. Так что подобные заявления выходят от бессильной злобы, это отчаяние тех, кого побеждают», — добавил собеседник информагентства.