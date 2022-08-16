Запрещенные французские мины обнаружили на оставленных ВСУ позициях под Артемовском

Французские мины EMP F2 были найдены после отступления украинских войск из-под Артемовска. Эти взрывные устройства нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение, что является нарушением Женевской конвенции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады украинских войск, было обнаружено более 50 запрещенных противотанковых мин.

Ранее бойцы Росгвардии вскрыли тайные схроны оружия и боеприпасов националистов в Запорожской и Херсонской областях Украины. Помимо этого, спецназовцы задержали больше 50 человек, причастных к вооруженным формированиям Украины и националистическим организациям.

Ранее Росгвардия показала, чем нацисты минировали территорию металлургического завода имени Ильича в Мариуполе.