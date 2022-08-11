ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ и локатор С-300

Авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Харькова и локатор наведения ЗРК С-300 в районе Краматорска. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«За сутки поражены 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов <…> в Донецкой Народной Республике и населенном пункте Трудовое Запорожской области. Уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска», — рассказал Конашенков.

Также ВС России ликвидировали 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники ВСУ.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области. А в районе Лисичанска удалось перехватить в воздухе четыре снаряда реактивной системы залпового огня.