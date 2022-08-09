Песков предостерег Украину от размещения производства турецких беспилотников Bayraktar

Кремль предостерег производителя турецких беспилотников Bayraktar от строительства завода на Украине. Если проект реализуют, то он сразу же подпадет под демилитаризацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что производство БПЛА на Украине лишь «продлит страдания украинцев». По словам Пескова, это не помешает достичь России целей специальной военной операции, сообщил RT.

«Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации», — уточнил Дмитрий Песков.

Накануне посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что компания — производитель Bayraktar намерена построить завод на украинской территории. Идею решили реализовать до конца года, сообщил RT.

Российские военные успешно сбивают турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и дроны производства других государств. С начала спецоперации военнослужащие расчетов зенитно-ракетных комплексов «Оса» уничтожили 115 воздушных целей противника.