Россиянам объяснили, как вести себя при режиме ЧС. Какие изменения он может принести и почему их не нужно бояться

В России утвердили изменения в принцип введения режима повышенной готовности и ЧС. Власти могут пойти на этот шаг, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Но даже если это не произойдет, то нужно будет лишь соблюдать правила. Например, не посещать людные места, оставаться дома и как следует мыть руки.

Правила для спасения

Введение режима чрезвычайной ситуации регулируется специальным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В зависимости от площади, на которой сложилась такая обстановка, решение о введении режима ЧС принимают на уровне муниципалитетов, регионов или федерации.

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон, который дает правительству право вводить режим ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.

В пятницу, 3 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список правил поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.

При режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности необходимо:

выполнять требования правительства и представителей экстренных служб;

соблюдать общественный порядок;

получив сигнал об угрозе, изучить алгоритм действий или позвонить за разъяснениями по номеру 112;

получив инструкции от должностных лиц, эвакуироваться с территории, где существует угроза возникновения ЧС или зона ЧС;

при обнаружении пострадавшего вызвать экстренные службы и, если нет угрозы собственной жизни и здоровью, самостоятельно оказать первую помощь;

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;

иметь при себе документ, удостоверяющий личность или дающий право не соблюдать некоторые ограничительные меры;

организации должны сразу же оповещать находящихся на их территории людей об угрозе возникновения ЧС и организовать эвакуацию.

При угрозе возникновения или при возникновении ЧС запрещается:

мешать работе должностных лиц и общественного транспорта;

заходить за огораживающие опасную зону заграждения;

делать то, что может угрожать как собственной жизни, так и жизни и здоровью других людей;

распространять заведомо недостоверную информацию о ЧС или угрозе возникновения ЧС.

Это достаточно простые правила, которые граждане могут соблюдать и без всяких указаний в случае техногенной или природной катастрофы.

Если внимательно изучить все пункты, которым должны следовать россияне в условиях режима ЧС, то можно заметить, что они в основном направлены на защиту и спасение человека.

При этом важно отличать режим чрезвычайной ситуации от чрезвычайного положения. Последний может ввести только президент страны. Вот там меры действительно радикальные. Людей могут переселять в безопасные районы, отправлять трудоспособное население на тяжелые работы и так далее. То есть практически военные условия.

Поэтому даже в условиях повышенной готовности принятые властями меры по самоизоляции жителей — это вполне легкий режим, во время которого страна борется с серьезным врагом — коронавирусной инфекцией.

Режим повышенной готовности

Правительство пока не ввело в стране режим чрезвычайной ситуации, но действует вполне решительно. Россия еще в январе закрыла границу с Китаем и в середине марта — с Белоруссией, ограничила сообщение с Северной и Южной Кореей, приостановила въезд граждан из Ирана, Китая и Италии.

На этой неделе Россия на два дня полностью приостановила авиасообщение с миром, оставив своих соотечественников за границей. Но в ближайшее время всех вернут домой. Однако после прилета туристам придется остаться на две недели на карантине.

Карантин оказался не по душе многим. Туда начали отправлять зараженных коронавирусом и тех, у кого он только подозревается. Посидеть дома 14 дней для некоторых оказалось не под силу. Они даже не задумывались, что представляют опасность для окружающих, а просто сбегали из дома или уезжали в другие города.

Увеличение штрафов, на которое пошли власти, — мера вынужденная. Режим чрезвычайной ситуации не поможет, а вот удар по кошельку и страх перед уголовным сроком — вполне.

Регионы один за другим вводят режим изоляции, при котором гражданам не рекомендуется выходить на улицу без необходимости. Сотрудники многих компаний перешли на удаленную работу.

Выходить на улицу можно только для похода в аптеку или магазин в шаговой доступности. Можно выгуливать домашнего питомца, если не отходить от дома дальше чем на 100 метров, и выносить мусор.

Ученики российских школ, вузов и других учебных заведений перешли на дистанционное обучение. Расписание ЕГЭ пересмотрят, а сдачу вступительных экзаменов уже перенесли.

Это не жизнь в режиме чрезвычайной ситуации. Это неудобства, которые лучше пережить всем, чем похоронить половину страны из-за занесенной извне инфекции, которая уже поразила половину мира.

Власти России продолжают принимать меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Режим самоизоляции уже дал определенные результаты, первая всероссийская выходная неделя помогла сдержать распространение инфекции. Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных шагах. На режим чрезвычайной ситуации страна так и не перешла.