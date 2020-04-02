Путин подписал указ о мерах борьбы с коронавирусом. Вот его краткая версия
«Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — сказано в указе Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Согласно новому документу, в регионах должны установить особый порядок передвижения жителей и транспортных средств. Исключения составляют только межрегиональные перевозки. Также региональные власти должны определить, какие ограничения они намерены вводить.
По указу все организации и предприятия должны быть закрыты. Но есть исключения. Продолжать работать могут только медицинские организации и аптеки. В список входят те компании, которые обеспечивают россиян продуктами и товарами первой необходимости.
«Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации, <…> организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, предоставляющие финансовые услуги», — объясняется в документе.
Также руководители должны определить численность государственных и муниципальных служащих, которые будут продолжать работать до 30 апреля. То же самое касается средств массовой информации.