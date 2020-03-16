Россия закроет границу с Белоруссией из-за коронавируса

О принятом властями РФ решении сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на оперативном совещании.

«Мы <…> приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей», — сказал глава российского правительства.

Власти России намерены и впредь «делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы». Мишустин пообещал, что работа будет вестись «на опережение». Меры примут исчерпывающие, чтобы не допустить массового распространения COVID-19.

Во всем мире сейчас насчитывается около 168 тысяч зараженных коронавирусом, поправились более 76 тысяч пациентов, более 6,5 тысячи умерли.

Режим карантина и чрезвычайного положения уже ввели многие страны, ограничив передвижение людей. Из Польши не могут вернуться сотни украинских гастарбайтеров — они застряли на пунктах пропуска в многокилометровых очередях.

В России на сегодняшний день подтвердили 63 случая заражения коронавирусом. Жители страны на фоне новостей о пандемии сметают с прилавков магазинов крупы и консервы из страха оказаться в изоляции без еды. Бояться дефицита не стоит — еды хватит всем.