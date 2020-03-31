Вступительные экзамены в России перенесут

Минобрнауки приняло решение перенести вступительные экзамены в вузы на более поздний срок. Из-за коронавируса школьники могут не успеть подготовиться.

Такое заявление сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в программе «Диалоги». Фрагмент передачи показал телеканал «Россия-24».

Фальков рассказал, что бюджетные места в вузах останутся даже при непростой экономической ситуации. Сейчас их стало больше почти на 34 тысячи. Министр объяснил, что такое решение принято из-за большого числа выпускников.

«У нас же есть демографические показатели: количество выпускников школ увеличивается», — отметил он.

По словам главы Минобрнауки, больше мест будет на гуманитарных направлениях, у медиков и в педагогических институтах. Фальков добавил, что у регионов есть большой запрос на бесплатное обучение в высших учебных заведениях.

Сейчас российские школьники ушли на каникулы, они продлятся до 12 апреля. Такое решение связано с борьбой с коронавирусом. Ранее появилась информация, что ЕГЭ и ОГЭ перенесли на июнь.