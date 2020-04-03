Первые штрафы выписали в Москве за нарушение самоизоляции

Московская полиция оштрафовала на четыре тысячи рублей трех зараженных коронавирусом жителей города, которые вышли на улицу, чем нарушили свой режим самоизоляции. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, все нарушители проходили лечение дома, так как болезнь у них протекала в легкой форме.

«Эти граждане, предварительно подписав согласие, что они не будут проходить наблюдение в медицинском учреждении, остались дома», — привел слова Данчикова «Интерфакс».

Однако по какой-то причине сохранять изоляцию зараженные не захотели и вышли на улицу. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. На место тут же выехали инспекторы, которые остановили нарушителей и выписали им штрафы. Каждому по четыре тысячи рублей.

После этого заразных беглецов отправили в оборудованный обсервационный центр в Царицыне. Там они останутся до выздоровления под наблюдением специалистов. Если зараженным станет хуже, то их переведут в стационар. Но если тесты покажут, что коронавируса в их организме больше нет, то они поедут домой.

Сергей Собянин подписал принятый Мосгордумой закон об ужесточении штрафов за нарушение режима самоизоляции. Теперь за первый побег из дома зараженные коронавирусом будут платить четыре тысячи рублей. Если это повторится во второй раз, то штраф увеличится до пяти тысяч рублей.

Во время режима самоизоляции незаразным жителям российской столицы рекомендовали сидеть дома и не выходить лишний раз на улицу. Можно только отправиться в больницу, прогуляться до аптеки или магазина в пешей доступности. Также не запрещено выгуливать домашних питомцев, но только в радиусе 100 метров от дома, а также выкидывать мусор.