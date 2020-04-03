Правила поведения при режиме ЧС определили в России. Список действий

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список правил поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. В постановлении перечислены действия россиян и организаций.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, при режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности необходимо:

— выполнять требования правительства и представителей экстренных служб;

— соблюдать общественный порядок;

— получив сигнал об угрозе, изучить алгоритм действий или позвонить за разъяснениями по номеру 112;

— получив инструкции от должностных лиц, эвакуироваться с территории, где существует угроза возникновения ЧС или зона ЧС;

— при обнаружении пострадавшего вызвать экстренные службы и оказать первую помощь;

— использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;

— иметь при себе документ, удостоверяющий личность или дающий право не соблюдать некоторые ограничительные меры.

При угрозе возникновения или возникновении ЧС запрещается:

— мешать работе должностных лиц и общественного транспорта, заходить за огораживающие опасную зону заграждения, делать то, что может угрожать жизни;

— распространять заведомо недостоверную информацию о ЧС или угрозе возникновения ЧС;

— организации должны сразу же оповещать находящихся на их территории людей об угрозе возникновения ЧС и организовать эвакуацию.

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о дополнительных полномочиях Кабмина. Правительство наделили правом вводить режим чрезвычайной ситуации. Такие изменения ввели в рамках мер по недопущению распространения коронавируса.