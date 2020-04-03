Правила поведения при режиме ЧС определили в России. Список действий
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, при режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности необходимо:
— выполнять требования правительства и представителей экстренных служб;
— соблюдать общественный порядок;
— получив сигнал об угрозе, изучить алгоритм действий или позвонить за разъяснениями по номеру 112;
— получив инструкции от должностных лиц, эвакуироваться с территории, где существует угроза возникновения ЧС или зона ЧС;
— при обнаружении пострадавшего вызвать экстренные службы и оказать первую помощь;
— использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
— иметь при себе документ, удостоверяющий личность или дающий право не соблюдать некоторые ограничительные меры.
При угрозе возникновения или возникновении ЧС запрещается:
— мешать работе должностных лиц и общественного транспорта, заходить за огораживающие опасную зону заграждения, делать то, что может угрожать жизни;
— распространять заведомо недостоверную информацию о ЧС или угрозе возникновения ЧС;
— организации должны сразу же оповещать находящихся на их территории людей об угрозе возникновения ЧС и организовать эвакуацию.
Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о дополнительных полномочиях Кабмина. Правительство наделили правом вводить режим чрезвычайной ситуации. Такие изменения ввели в рамках мер по недопущению распространения коронавируса.