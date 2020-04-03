    03 апреля 2020, 16:42

    Правила поведения при режиме ЧС определили в России. Список действий

    Дарья Бунякова

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список правил поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. В постановлении перечислены действия россиян и организаций.

    Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, при режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности необходимо:

    — выполнять требования правительства и представителей экстренных служб;

    — соблюдать общественный порядок;

    — получив сигнал об угрозе, изучить алгоритм действий или позвонить за разъяснениями по номеру 112;

    — получив инструкции от должностных лиц, эвакуироваться с территории, где существует угроза возникновения ЧС или зона ЧС;

    — при обнаружении пострадавшего вызвать экстренные службы и оказать первую помощь;

    — использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;

    — иметь при себе документ, удостоверяющий личность или дающий право не соблюдать некоторые ограничительные меры.

    При угрозе возникновения или возникновении ЧС запрещается:

    — мешать работе должностных лиц и общественного транспорта, заходить за огораживающие опасную зону заграждения, делать то, что может угрожать жизни;

    — распространять заведомо недостоверную информацию о ЧС или угрозе возникновения ЧС;

    — организации должны сразу же оповещать находящихся на их территории людей об угрозе возникновения ЧС и организовать эвакуацию.

    Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о дополнительных полномочиях Кабмина. Правительство наделили правом вводить режим чрезвычайной ситуации. Такие изменения ввели в рамках мер по недопущению распространения коронавируса.