Подмосковным родителям не понадобятся справки для дистанционного обучения детей

«С понедельника во всех подмосковных образовательных организациях вводится свободное посещение. Что это значит? Родители самостоятельно принимают решение приводить ребенка в школу или детский сад или нет. Я хочу обратить внимание: если родитель все-таки принимает решение оставить ребенка дома, то это не значит, что у него начинаются каникулы. Образовательный процесс будет продолжаться дистанционно», — рассказала «360» министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что каждый ребенок будет получать и отправлять домашние задания через Школьный портал. Кроме того, со следующей недели начнет работать платформа онлайн-обучения, которая позволит школьникам полноценно получать знания, не выходя из дома.

Что касается справок — если ребенок остается дома по решению родителей и он здоров, то никаких справок не потребуется. Если же ребенок болен или не допущен к учебе на утреннем фильтре, то тогда справка необходима и родителям нужно обратиться к педиатру Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в школах и садах Московской области действуют различные меры профилактики. Каждое утро на входе в школу детям, у которых есть признаки заболевания, измеряют температуру. Если она повышена, ученика отправляют в медицинский кабинет и связываются с родителями, которые должны приехать и забрать своего ребенка.

«Каждое утро все родители без исключения перед отправкой ребенка в детский сад или школу должны измерять ему температуру. Если она повышена, необходимо остаться дома и вызвать врача. Я отмечу, что именно от ответственности родителей зависит безопасность наших детей», — подчеркнула министр образования Московской области.

Если же родители решат отправить ребенка в школу, они смогут это сделать. Учебные заведения, как и детские сады, продолжат работать в штатном режиме.

Усиление мер коснулось не только детей, но и взрослых. Работодатели должны измерять температуру всем сотрудникам. Если она повышена или человек чувствует себя плохо, его нужно отправить домой или к врачу. Если же сотрудник недавно вернулся из страны, где зафиксировали случаи заражения коронавирусом, его нужно поместить на двухнедельный карантин. Кроме того, им нужно как можно скорее позвонить по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-550-50-30 и рассказать, где именно он был, каким рейсом вернулся в страну и как себя сейчас чувствует. В ответ на эти сведения специалисты объяснят, как обезопасить себя и окружающих от заражения новым типом инфекции.

Отдельное внимание уделяется и пожилым людям. Для тех, кто получает помощь социального работника на дому или в стационарах, проведут курсы по личной гигиене и профилактике.

Ранее в Подмосковье ввели режим повышенной готовности. Узнать полную и актуальную информацию о ситуации с распространением вируса в регионе можно в Telegram-канале оперативного штаба Московской области.