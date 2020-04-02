Новости о коронавирусе не сходят с первых полос СМИ по всему миру. Число зараженных с каждым днем продолжает расти. В России власти регионов вводят режимы самоизоляции и карантина. Чиновники меняют или ужесточают наказания за нарушение введенных правил. Рестораны, кафе, кинотеатры и торговые центры закрыты. Гражданам изо дня в день объясняют необходимость мер самозащиты от вируса. Но несмотря на все усилия, в стране еще остаются те, кто отказывается понимать всю серьезность происходящего.

Риск для всех

Накануне житель Лобни посетил местную поликлинику. Мужчина прошелся по коридорам медицинского учреждения, сделал флюорографию. В этот момент в больницу поступила информация о том, что он нарушил режим самоизоляции. Как оказалось, у пенсионера положительный тест на коронавирус, но он об этом никому не сказал.

Медики вызвали инфекционную бригаду, а зараженного срочно поместили в изолированную палату. Но теперь из-за такой беспечности мужчины риску заражения подверглись все врачи и посетители больницы, находившиеся в этот момент в здании. После случившегося сотрудники больницы взяли у каждого пациента личные данные и собрали анализы на коронавирус. В целях безопасности все обязаны уйти на самоизоляцию.

Найти нарушителя карантина потребовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что зараженный мужчина подверг риску жизнь обычных людей.

Следователи начали проверку. Также проверкой занялась прокуратура Московской области. К прокурорской проверке привлекли специалистов регионального управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Подмосковья. Руководство прокуратуры взяло ход проверочных мероприятий на контроль.

Сообщения о важности мер безопасности, введенных для предотвращения распространения коронавируса на территории России, появились еще до того, как в стране начали выявлять зараженных COVID-19, и власти говорят об этом по сей день. Но все равно есть люди, которые не понимают возможной угрозы.

«Коронавирусные» беглецы

Первый случай, когда в России насильно вернули в инфекционный изолятор пациентку с подозрением на коронавирус, случился в феврале. Петербурженка Анна Ильина сбежала из Боткинской больницы после того, как ее оставили там на карантин. Девушка тогда заявляла, что медики обманом заманили в больницу со словами: «Не волнуйтесь, это всего на одни сутки», а в результате сказали, что в боксе больницы ей придется провести две недели. Такой вариант Ильину не устроил, и 7 февраля она сбежала.

После этого девушка сама платно сдала анализы, но на тот момент верить можно было только документам из Боткинской больницы, так как оттуда материалы отправлялись в новосибирский центр «Вектор», объяснял Роспотребнадзор. Только там делались тесты на новый коронавирус. Девушку это не волновало. Она не понимала, почему ее хотят посадить на карантин. Дело дошло до суда.

Итог — Ильину все же вернули в бокс. Выйдя из зала суда, женщина поцеловала мужа. Зная, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, за здоровье супруга она, видимо, не волновалась. Она верила сданным ею анализам, которые показали ее «чистоту», а не аргументации Роспотребнадзора.

Из Боткинской больницы совершили побег еще три женщины и один мужчина. Это все тоже произошло в феврале. Два пациента после уговоров врачей вернулись сами, а в отношении еще одной — 32-летней Анны Рыбаковой — Невский районный суд зарегистрировал иск о принудительной госпитализации.

В марте СМИ сообщили о двух жителях Урала, которые сбежали в Екатеринбург из Сочи, не сдав анализ на коронавирус. После возвращения из США и Испании россияне жили в самоизоляции в частном доме. Потом они должны были прийти в больницу и сдать тест на коронавирус, но вместо этого улетели в Екатеринбург. Беглецов нашли в кратчайшие сроки.

Беглецы — биологические бомбы

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, где содержатся россияне с подозрением на коронавирус, Денис Проценко раскрыл главную опасность, возникающую в результате того, что некоторые пациенты сбегают из больниц. Его слова привел портал Москвич Mag.

Подобные беглецы являются настоящими биологическими бомбами, которые распространяют инфекцию среди других горожан, объяснил Проценко. По их вине число зараженных может резко вырасти. Это может привести к тому, что из-за большого количества заболевших помощь будет оказываться все медленнее. Материал вышел 19 марта, а 31-го стало известно, что Проценко сам заразился COVID-19, спасая жизни пациентов.

Несмотря на болезнь, главврач не оставил свой пост. Он работает дистанционно из своего кабинета, а за состоянием его здоровья следят коллеги.

В регионах России вводится режим самоизоляции. Жителей просят лишний раз не выходить из дома без особой надобности. Исключения — поход к врачу, в магазин или аптеку в шаговой доступности. Также можно выбрасывать мусор и гулять с животными.

Тем гражданам, чей тест на коронавирус оказался положительным, или же у врачей есть подозрение, что человек заражен, необходимо соблюдать карантин и полную изоляцию. С 1 апреля за нарушение карантина ужесточили наказание: увеличили штрафы и ввели уголовную ответственность.