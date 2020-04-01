Штрафы за нарушение карантина ввели в России

Если гражданин нарушил карантин, когда есть угроза распространения опасного заболевания, ему придется заплатить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Если это повлекло вред здоровью или случайно привело к смерти человека, то штраф увеличивается от 150 до 300 тысяч рублей.

За нарушение правил самоизоляции в условиях чрезвычайных ситуаций или подготовки к ним штраф для граждан составит от одной до 30 тысяч рублей.

Если ушедший из-под карантина человек станет источником или угрозой массового заболевания других граждан, то его действия попадают под статью Уголовного кодекса. Наказание за такие действия предусматривают штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Если от заражения умрет человек, то штраф вырастет до двух миллионов рублей, а срок — до пяти лет. Если жертв заражения будет больше, то наказанием станет семилетний срок.

Разница между карантином и самоизоляцией следующая: режим самоизоляции ввели власти регионов. Гражданам запретили выходить из дома без особой необходимости. В частности, речь идет о посещении больниц, аптек и магазинов шаговой доступности. Кроме того, можно выгуливать питомцев и выносить мусор.

На карантин отправляют людей с подтвержденным тестом на коронавирус. Или тех, у кого врачи подозревают наличие возбудителя. Этим гражданам нужно постоянно соблюдать режим изоляции: для этого их или оставляют дома, но при этом следят за ними, или кладут в больницу.

За нарушение правил самоизоляции, как и за нарушение карантина, теперь предусмотрена ответственность. Это делается для того, чтобы остановить распространение коронавируса по стране.

На сегодняшний день в России диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился уже у 2777 человек. Количество умерших зараженных возбудителем составило 24 человека. Смогли побороть болезнь и вылечиться 190 пациентов.