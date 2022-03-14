Ракетный обстрел Донецка и приближение чеченских силовиков к Киеву. Итоги 19-го дня спецоперации

Украинскую ракету «Точка-У» сбили в центре Донецка, но ее обломки унесли жизни двух десятков человек. Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ варварской акцией. Тем временем российские бойцы продолжают выводить из строя украинские военные объекты. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения силовиков республики вплотную подошли к Киеву.

Обстрел Донецка

Донецкие ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» над центром города. Обломки боеголовки упали на улицах Артема, Университетской и в Театральном проезде. В результате погибли 20 человек, еще 28 местных жителей получили ранения. Среди пострадавших оказались и дети.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что «Точка-У» несла запрещенный кассетный заряд. Он подчеркнул, что ответственные за обстрел города не смогут уйти от наказания. Военные смогли зафиксировать номер ракетного комплекса, что поможет точно установить виновных.

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, ракетный обстрел Донецка является военным преступлением. В центре этого населенного пункта нет огневых позиций вооруженных сил. Президент РФ Владимир Путин назвал действия украинских военных варварской акцией.

Чеченские силовики

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения силовиков из республики «находятся в непосредственной близости от столицы Украины». Он подчеркнул, что бойцы будут действовать до полного уничтожения националистов.

Позже появилось видео работы подразделения чеченского спецназа во время проведения спецоперации. На кадры попала группа командиров, изучающая на карте путь наступления и обсуждающая первоочередность наступления войск.

Потери ВСУ

Утром 14 марта Минобороны РФ сообщило, что с начала спецоперации российские бойцы вывели из строя 3920 военных объектов на Украине. За ночь 14 марта ПВО и авиация ВКС России сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Среди дронов оказался один «Байрактар ТБ-2».

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня (РСЗО). Помещение находилось на территории завода «Антонов» под Киевом. С его территории украинские вооруженные формирования стреляли по подразделениям российских военных.

Бойцы ВС РФ вышли к населенным пунктам Водяное, Степное и Славное. За сутки они продвинулись на 11 километров. Подразделения взяли Степное. Захваченные у ВСУ технику и вооружение передали в распоряжение подразделений Народной милиции ЛНР и ДНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Минобороны не исключает взятия под контроль крупных населенных пунктов на Украине. Исключение могут составить зоны гуманитарных коридоров.

Фосфорные боеприпасы ВСУ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинские военные используют фосфорные и кассетные боеприпасы. Применение такого вооружения запрещено третьим протоколом конвенции ООН о негуманном оружии.

При этом Небензя отметил, что основную угрозу для населения Украины несут группировки националистов, развязавшие масштабный террор в отношении своих же сограждан. Он добавил, что эти люди размещают танки и артиллерию рядом с детскими садами и школами, прикрываясь женщинами и детьми.