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    14 марта 2022, 19:59

    ВС РФ уничтожили склад боеприпасов к РСЗО на территории завода «Антонов» под Киевом

    Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на территории завода «Антонов»

    Александр Иванов

    Крупный склад с боеприпасами ВСУ к реактивным системам залпового огня уничтожили российские военные в ходе спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    ВС РФ уничтожили склад боеприпасов к РСЗО на территории завода «Антонов» под Киевом

    По данным министерства, боеприпасы хранились на территории завода «Антонов». Этот объект расположен вблизи Киева. С площадок этого склада украинские вооруженные формирования вели огонь по подразделениям российских военных, добавил Конашенков.

    Помимо этого, как подчеркнул представитель ведомства, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ВС РФ поразила 86 объектов ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили о том, что операция по разблокированию Мариуполя позволила открыть гуманитарные коридоры и начать эвакуацию людей.

    Сегодня в город прибыли первые 50 автобусов. Они доставят желающих до пунктов временного размещения.