ВС РФ уничтожили склад боеприпасов к РСЗО на территории завода «Антонов» под Киевом

Крупный склад с боеприпасами ВСУ к реактивным системам залпового огня уничтожили российские военные в ходе спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По данным министерства, боеприпасы хранились на территории завода «Антонов». Этот объект расположен вблизи Киева. С площадок этого склада украинские вооруженные формирования вели огонь по подразделениям российских военных, добавил Конашенков.

Помимо этого, как подчеркнул представитель ведомства, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ВС РФ поразила 86 объектов ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили о том, что операция по разблокированию Мариуполя позволила открыть гуманитарные коридоры и начать эвакуацию людей.

Сегодня в город прибыли первые 50 автобусов. Они доставят желающих до пунктов временного размещения.