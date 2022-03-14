За ночь 14 марта ПВО и авиация ВКС России сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, среди них — один «Байрактар ТБ-2». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов ВСУ, в том числе два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс „Бук-М1“, одна радиолокационная станция наведения и целеуказания», — заявили в ведомстве.

Там также добавили, что российским военным удалось ударить по двум реактивным установкам залпового огня. Таким образом, было уничтожено 31 место скопления боевой техники, два склада боеприпасов и ГСМ, две станции радиоэлектронной борьбы.