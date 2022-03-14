Небензя заявил об использовании ВСУ фосфорных боеприпасов

Украинские военные используют фосфорные и кассетные боеприпасы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил постоянный представитель России в организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что сейчас основную угрозу для мирных жителей несут группировки националистов, которые развязали масштабный террор в отношении своих же сограждан.

«Националисты размещают танки и артиллерию прямо у стен детских садов и школ. Прикрываются женщинами и детьми», — заявил Небензя. Он добавил, что киевский режим начал бравировать своей показной жестокостью, а также идет на применение запрещенных видов оружия.

«Нами фиксируется применение киевским режимом начиненных фосфором боеприпасов, что запрещено третьим протоколом конвенции ООН о негуманном оружии», — подчеркнул российский постпред.

Небензя напомнил, что сегодня ВСУ использовали кассетную ракету «Точка-У» при обстреле Донецка, только оперативное использование системы ПВО позволило избежать большого количества жертв.

Системы ПВО ДНР сбили выпущенную украинскими войсками ракету «Точка-У», направленную в центр столицы республики. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при падении сдетонировала одна из кассет. Взрыв разметал вокруг осколки, что привело к гибели 20 человек. Он добавил, что ближайший вторник, 15 марта, станет в республике днем траура по погибшим.