Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения силовиков из Чечни «находятся в непосредственной близости от столицы Украины». Сообщение появилось в Telegram-канале Кадырова.

«Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины. <…> Приказ все еще в силе: действовать до полного уничтожения нациков!» — написал глава Чеченской Республики.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее целью глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, защиту людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Минобороны РФ уточнило, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Россия и Украина ведут переговоры. Уже прошло три раунда. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, четвертый раунд переговоров назначат, «как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы». Он уточнил, что это может случиться в ближайшие дни.