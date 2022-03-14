ВС РФ вывели из строя почти четыре тысячи военных объектов на Украине

Российские военные с начала спецоперации вывели из строя 3920 военных объектов на Украине. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В частности, российские военные уничтожили 143 беспилотных летательных аппарата, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.

О начале специальной операции рано утром 24 февраля сообщил в телевизионном обращении президент РФ Владимир Путин. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Среди задач операции российский лидер указал денацификацию и демилитаризацию Украины.

В Минобороны РФ уточнили, что военные наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и ВСУ, мирному населению ничего не угрожает. При поддержке российского Минобороны также развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.