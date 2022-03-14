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    14 марта 2022, 16:47

    Глава ДНР пообещал, что ракетный обстрел Донецка не останется без наказания

    Глава ДНР Пушилин: виновные в обстреле Донецка не уйдут от наказания

    Максим Зинкин

    Ответственные за обстрел центра Донецка из ракетного комплекса «Точка-У» не избегут наказания. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, его слова привел Telegram-канал «Штаб ТерО ДНР».

    Глава ДНР пообещал, что ракетный обстрел Донецка не останется без наказания

    Пушилин заявил, что удалось зафиксировать номер ракетного комплекса, что поможет точно установить виновных.

    «Удар был нанесен в дневное время, когда активно движется транспорт, на улице много людей, работают магазины, банки. В результате преступления украинской армии погибли мирные жители, несколько ранены», — заявил он.

    Глава ДНР пообещал, что преступлениям киевского режима вскоре придет конец.

    «При огневой поддержке армии России вооруженные силы Народных республик выдавливают фашистскую нечисть из наших сел и городов», — заключил Пушилин.

    Также 15 марта в Донецке объявлен день траура по погибшим.

    Министерство обороны РФ назвало обстрел Донецка военным преступлением.