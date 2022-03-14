Глава ДНР пообещал, что ракетный обстрел Донецка не останется без наказания

Ответственные за обстрел центра Донецка из ракетного комплекса «Точка-У» не избегут наказания. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, его слова привел Telegram-канал «Штаб ТерО ДНР».

Пушилин заявил, что удалось зафиксировать номер ракетного комплекса, что поможет точно установить виновных.

«Удар был нанесен в дневное время, когда активно движется транспорт, на улице много людей, работают магазины, банки. В результате преступления украинской армии погибли мирные жители, несколько ранены», — заявил он.

Глава ДНР пообещал, что преступлениям киевского режима вскоре придет конец.

«При огневой поддержке армии России вооруженные силы Народных республик выдавливают фашистскую нечисть из наших сел и городов», — заключил Пушилин.

Также 15 марта в Донецке объявлен день траура по погибшим.

Министерство обороны РФ назвало обстрел Донецка военным преступлением.