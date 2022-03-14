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    14 марта 2022, 16:05

    Минобороны расценило обстрел Донецка как военное преступление

    Минобороны РФ назвало обстрел Донецка военным преступлением

    Максим Зинкин

    Ракетный обстрел центра Донецка, где нет огневых позиций вооруженных сил, является военным преступлением. С такой оценкой выступил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, его слова привело РИА «Новости».

    Минобороны расценило обстрел Донецка как военное преступление

    «Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением», — заявил Конашенков.

    Также генерал-майор отметил, что использование кассетных боеприпасов доказало, что целью удара националистов была смерть большого количества мирных жителей.

    «Это еще раз подтверждает античеловеческую и нацистскую суть правящего сегодня режима на Украине», — добавил Конашенков.

    Использование кассетных боеприпасов было запрещено международным договором в 2010 году.

    Всего в обстреле Донецка погибли 20 человек, включая детей. Также 28 человек доставлены в больницу с различными травмами.