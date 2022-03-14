Минобороны расценило обстрел Донецка как военное преступление

Ракетный обстрел центра Донецка, где нет огневых позиций вооруженных сил, является военным преступлением. С такой оценкой выступил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, его слова привело РИА «Новости».

«Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением», — заявил Конашенков.

Также генерал-майор отметил, что использование кассетных боеприпасов доказало, что целью удара националистов была смерть большого количества мирных жителей.

«Это еще раз подтверждает античеловеческую и нацистскую суть правящего сегодня режима на Украине», — добавил Конашенков.

Использование кассетных боеприпасов было запрещено международным договором в 2010 году.

Всего в обстреле Донецка погибли 20 человек, включая детей. Также 28 человек доставлены в больницу с различными травмами.