Сбитые ракеты «Точка-У» в Донецке были начинены «запрещенкой». Украинская армия убивает мирных жителей методами США

Донецкие ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У». Тем ни менее обломки боеголовки оборвали жизни двух десятков человек, 28 ранено. Власти ДНР заявили, что в ракете был запрещенный кассетный заряд. Есть версия, что накануне в соцсетях людей старались намеренно заманить к месту падения ракеты.



При очередной атаке на Донецк погибли люди

В центре Донецка сбили украинскую ракету «Точка-У». Обломки баллистической боеголовки в центральной части города на улицах Артема, Университетской и Театральном проезде. Пострадали жилые и административные здания, но главное — не обошлось без человеческих жертв. В результате нападения были убиты 20 человек, еще 28 горожан были ранены, среди пострадавших есть дети.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС, а также скорой помощи. Раненые доставлены в больницы, им оказывают помощь медики. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что «Точка-У» несла запрещенный кассетный заряд. Если бы «Точка-У» долетела до места назначения, но при радиусе взрыва в 500 метров не осталось бы вообще ничего живого.

При этом есть вероятность, что под удар украинской ракеты намеренно пытались подставить как можно больше мирных людей. За несколько дней до трагедии в соцсетях была создана группа «солдатских матерей», которая призывала выходить в полдень на митинг в центр Донецка — именно туда была нацелена «Точка-У», рассказал Telegram-канал «Выпускайте Z Кракена!».

Украина использует устаревшее оружие

Военный журналист Алексей Борзенко пояснил «360», что «Точка-У» — это довольно старый советский тактический ракетный комплекс 70-х годов прошлого века класса «земля-земля». Он предназначен для поражения объектов на земле, система наведения довольно примитивная, хотя в свое время считалась довольно точной.

У «Точки-У» разброс — она может лечь 100 метров влево, 100 метров вправо. Она довольно ограничена, у нее дистанция до 100 километров или чуть более максимально. Но дело в том, что эти ракеты есть еще одно поражающее действие — это ее топливо, гептил. Если ракета летит на короткую дистанцию, она просто не успевает сжечь свое топливо и взрывается, разбрасывая жуткую и страшную химическую смесь, которая выжигает все», — сказал Алексей Борзенко.

Он подчеркнул, что Украина использует вооружение прошлого века, то что у них осталось после раздела Советского Союза. Хотя у России тоже наверняка остались такие ракетные комплексы, как «Точка-У», они уже очень давно не используются, так как такие ракеты довольно примитивны и современные средства ПВО ее сбивают.

«Разница между „Точкой-У“ и, скажем, „Калибром“ огромнейшая. Техника становится все более и более совершенной, посланная ракета скоро вообще сможет попасть в заданное окно, настолько она будет прицельной. Уже есть такие. И для этого совершенно не нужен большой заряд, большая мощность», — отметил эксперт.

По его словам, на Западе тоже основательно работают над таким высокоточным оружием, которое дает маленький незначительный взрыв, при этом поражая цель. Алексей Борзенко уточнил, что проблема вооруженных сил Украины в том, что они воюют старым оружием. Два абсолютно одинаковых с виду танка, у которых разная электроника и двигатели, совершенно не равны в бою — побеждают новейшие технологии.

Кассетные заряды США использовали в Югославии

Алексей Борзенко рассказал, что поражающий элемент кассетных зарядов состоит из мелких металлических частей — шариков и звездочек, пояснил эксперт. Они могут сработать и через 10 минут, и через полчаса. Расчет прост: после взрыва основного заряда на место наверняка приедут спасатели, начнут разбирать завалы, вытаскивать раненых и в этот момент сработают кассетные элементы.

Военный журналист вспомнил, что впервые столкнулся с кассетными зарядами в Югославии — их разбрасывали американские ракеты. Это не привычный взрыв всей взрывчатки и разлет осколков в какой-то одной точке, а разбрасываются так называемые кассетные элементы: небольшого размера цилиндры, похожие на укороченные тубусы для ватмана. И взрываются такие цилиндры далеко не сразу.

«Изощренное такое оружие. Был случай: я не знал что это такое и записывал репортаж, а в ногах у меня эта болванка кассетная. Я стоял, смотрел на нее: ну какой-то алюминиевый цилиндр. Тут подбежали сербы: „Быстро отсюда, быстро!“. Мы за здание ушли и через 10 минут сработал этот заряд», — рассказал Алексей Борзенко.

По его словам раньше внутри такого кассетного заряда стояла свинцовая пластинка, которую постепенно прорезало тонкое лезвие на пружинке. Когда пластинка прорезалась, срабатывал детонатор и происходил взрыв. Сейчас система может быть какая угодно, обычно уже используют электронику.