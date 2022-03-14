Подготовку наступления чеченского спецназа на Украине сняли на видео

Работу подразделения чеченского спецназа в ходе проведения специальной операции по демилитаризации Украины сняли на видео. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал RT.

На опубликованных кадрах видно, как группа командиров изучает на карте путь наступления и обсуждает, какие войска пойдут первыми.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения силовиков республики находятся в непосредственной близости от Киева. Он подчеркнул, что приказ действовать до полного уничтожения украинских националистов продолжает быть актуальным.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась в конце февраля. Приказ о ее проведении отдал президент России Владимир Путин после обращения руководителей республик Донбасса.

Министерство обороны России отметило, что для ударов используются только высокоточные средства поражения, которые выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии.