Минобороны показало видео передачи трофейной техники ВСУ республикам Донбасса

Министерство обороны России передало технику и вооружение, захваченные у вооруженных сил Украины, в распоряжение подразделений народной милиции Луганской и Донецкой народных республик. Такое заявление сделали в пресс-службе оборонного ведомства.

В их числе танки, бронетранспортеры и оружие, способное вывести из строя тяжелую технику.

Трофейная техника как советского, так и западного производства, после проверки ее технического состояния и восстановления, направлена в распоряжение ЛНР и ДНР. В дальнейшем она послужит для освобождения республик Донбасса от украинских националистических батальонов и батальонов территориальной обороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее предложил президенту РФ Владимиру Путину передать трофейную технику силам ЛНР и ДНР. Глава государства поддержал его.