Минобороны показало видео передачи трофейной техники ВСУ республикам Донбасса
Минобороны РФ показало видео передачи ЛНР и ДНР трофейной техники ВСУ
Министерство обороны России передало технику и вооружение, захваченные у вооруженных сил Украины, в распоряжение подразделений народной милиции Луганской и Донецкой народных республик. Такое заявление сделали в пресс-службе оборонного ведомства.
В их числе танки, бронетранспортеры и оружие, способное вывести из строя тяжелую технику.
Трофейная техника как советского, так и западного производства, после проверки ее технического состояния и восстановления, направлена в распоряжение ЛНР и ДНР. В дальнейшем она послужит для освобождения республик Донбасса от украинских националистических батальонов и батальонов территориальной обороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее предложил президенту РФ Владимиру Путину передать трофейную технику силам ЛНР и ДНР. Глава государства поддержал его.