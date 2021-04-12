Умер принц Филипп, новое обострение в Донбассе, РПЦ создала аналог ГОСТа по экзорцизму. Неделя в фотогалерее

Один из символов британской монархии, супруг королевы принц Филипп умер на сотом году жизни. Британия на восемь дней приспустила флаги. В Донбассе накаляется ситуация. В Московском патриархате создали регламент по изгнанию бесов.

Об этих и других событиях уходящей недели — в галерее «360».

Не стало принца Филиппа

В марте 99-летний супруг королевы успешно перенес операцию на сердце. Спустя четыре недели его выписали из больницы. Филипп, по словам источников при дворе, много читал и созванивался с родными. Из-за коронавируса увидеться он мог не со всеми.

По правилам, действующим в Британии, на похоронах из-за COVID-19 разрешено присутствовать максимум 30 людям. Премьер Борис Джонсон решил уступить свое место на прощании членам королевской семьи — для них действуют те же правила, что и для остальных.

Донбасс на пороге новой войны

На линии соприкосновения на востоке Украины возобновились перестрелки. Погибли несколько украинских военных. Киев и западные страны сообщают о стягивании российских войск в приграничные районы.

В Кремле парируют. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным».

Замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе, если там дойдет до массовых убийств, как в боснийской Сребренице.

Президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в регионе. Он пообщался с военными и наградил отличившихся.

В Народной милиции ДНР сообщили о гибели четырехлетнего мальчика в селе Александровское Донецкой области. Утверждалось, что ребенок скончался при атаке украинского беспилотника. В Киеве это отрицают. В местных группах во «ВКонтакте» пишут, что ребенок подорвался на снаряде у себя во дворе.

С начала конфликта в Донбассе российские паспорта там получили 640 тысяч человек. Такие данные в феврале приводил главк МВД по Ростовской области.

В РПЦ изгонят бесов по правилам

Богословская комиссия Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма. Это предложения по «унификации и регламентации» процедуры изгнания бесов, рассказал глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Как и в случае со светскими законопроектами, в церкви документ обсудят и, возможно, опубликуют для внесения поправок. До публикации его содержание не раскрывают.

У капитана ХК «Авангард» отказала печень

Капитан омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Емелин попал в реанимацию. Из Казани на реанимобиле его доставили в столичный НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. У хоккеиста отказала печень. Источники сообщали, что его готовят к пересадке, в клубе это опровергали.

В крови 34-летнего спортсмена обнаружили следы наркотиков, заявляли в МВД по Татарстану. Неофициально сообщалось, что это опиаты и каннабиноиды. Через два дня Емелину стало лучше, его перевели в другую клинику. Что с ним, по-прежнему неизвестно.

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