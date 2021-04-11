Стало известно о последних днях принца Филиппа

Супруг Елизаветы II принц Филипп не хотел возвращаться в больницу. В последнюю ночь королева была рядом с ним, сообщили источники The Evening Standard.

В марте Филиппу сделали операцию на сердце, в больнице он провел четыре недели. Оттуда герцог Эдинбургский рвался домой.

«Он просто хотел вернуться в свою кровать, ни за что не хотел умирать в больнице», — сообщил источник The Telegraph.

В апреле принц проводил время за чтением и телефонными разговорами с родственниками. Он был рад оказаться дома, но выражал недовольство из-за ковидных ограничений, которые осложняли встречи с семьей. В целом Филипп вел себя «спокойнее и тише», сказал собеседник The Evening Standard.

Дома Филипп старался сохранить независимость. Он самостоятельно одевался и пришел в ярость от вида инвалидной коляски, потребовав убрать ее. В другой раз принц не позволил помощнику поднять свои очки.

Состояние 99-летнего супруга королевы серьезно ухудшилось в ночь на пятницу, 9 марта. Елизавета II пресекала любые разговоры о том, чтобы отправить его в больницу. Она была с мужем до его кончины, сообщили собеседники изданий.