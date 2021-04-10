Киев исключил повторение боснийской резни в Донбассе

У Украины нет «плана насильственного освобождения» Донбасса. Поэтому Киев не боится повторения ситуации, произошедшей в боснийской Сребренице, заявил вице-премьер республики Алексей Резников.

«Мы везде заявляем про политико-дипломатический путь. Для этого существует нормандский формат и консультативная площадка в Минске», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Говорить о том, что мы на Украине боимся Сребреницы… Мы ее не боимся, мы не можем такого допустить», — сообщил чиновник.

Ранее Дмитрий Козак, курирующий в администрации президента России украинское направление, заявил, что Москва может вмешаться в конфликт, если ситуация там будет развиваться по сценарию резни в Сребренице.

«Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», — цитировал «Интерфакс» Козака.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что передача украинским властям контроля над границей в Донбассе приведет к повторению трагедии в Сребренице.

В 1995 году в этом боснийском городе на границе с Сербией погибли и пропали без вести более восьми тысяч мусульман. Это произошло, после того как Сребреница перешла под контроль сербского генерала Ратко Младича.

В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Младича к пожизненному лишению свободы.