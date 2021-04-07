Отказ печени и «следы наркотиков». Что происходит с капитаном «Авангарда» Емелиным?

Капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина экстренно перевезли в Склиф. У хоккеиста отказывает печень, также, по данным МВД, в его крови обнаружили следы наркотиков. Сам клуб заявляет, что состояние спортсмена стабильно. Что случилось с Емелиным, выяснял «360».

Больница и перевод в Москву

Третьего апреля во время выездного матча с «Ак Барсом» капитан казанской команды Артем Лукоянов сбил Емелина с ног. Одноклубники помогли хоккеисту «Авангарда» подняться. Его отвели в раздевалку, однако через некоторое время он вернулся на лед и доиграл матч до конца.

На следующий день у Емелина поднялась температура. Вначале его направили в РКБ-2, оттуда с подозрением на гепатит или коронавирус — в инфекционную больницу, а когда диагнозы не подтвердились — перевезли в Республиканскую клиническую больницу. Там хоккеисту диагностировали токсический шок печени, сообщило издание «Бизнес Online».

Из главной больницы Татарстана хоккеиста в тяжелом состоянии на реанимобиле повезли в Москву и спустя 15 часов доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, писали СМИ.

По данным источника «360», Емелина готовят к трансплантации печени. Об этом же говорил собеседник «Чемпионата». Другой источник издания утверждал, что состояние хоккеиста средней тяжести, и он самостоятельно вставал с кровати.

В крови 34-летнего спортсмена обнаружили следы наркотиков, сообщили в МВД по Татарстану. По неофициальным данным, речь идет об опиатах и каннабиноидах.

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что предварительный диагноз Емелина — «острая почечно-печеночная недостаточность». Сам хоккеист, по его словам, отрицает применение запрещенных препаратов.

Также Шевченко узнал, что после матча «Авангард» — «Ак Барс» по пять игроков из каждой команды проверили на допинг.

Мнение врачей

Бывший врач сборной России по лыжному двоеборью Андрей Звонков рассказал «360», что поражение печени может быть вызвано различными инфекционными заболеваниями, употреблением алкоголя или попаданием в организм токсичных веществ (например, при работе на химпредприятии).

У спортсменов наиболее вероятный сценарий — заражение гепатитом или другими инфекциями.

Опиаты, по словам врача, могли появиться в организме при применении «совершенно легальных» препаратов для обезболивания. Какие лекарства применял спортсмен, должен знать врач сборной. При этом за марихуану хоккеиста могут дисквалифицировать, отметил Звонков.

Нарколог Сергей Лебедев также считает, что опиаты попали в организм через сильные обезболивающие. Каннабиноиды — только через легкие, заявил он «Чемпионату».

Привели ли наркотики к поражению печени, неизвестно.

Визит оперативников

Седьмого апреля журналист «Бизнес Online» встретил четырех оперативников МВД в отеле Marriott, где находился Емелин до госпитализации.

Полицейские были в штатском, с собой у них был «металлический чемоданчик, какой обычно используют криминалисты». Они интересовались одной из горничных, а журналисту заявили, что не знают о попадании Емелина в больницу, а якобы расследуют ограбление некоего иностранца.

Что говорит клуб

В «Авангарде» крайне скупо комментируют ситуацию со своим капитаном. Седьмого апреля клуб сообщил, что транспортировка из Казани в Москву прошла успешно.

«Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования», — сказано в пресс-релизе.

Подготовку к пересадке печени в команде назвали провокацией, поскольку «не получали никаких документов на этот счет». Также команда не располагает информацией о присутствии в организме спортсмена запрещенных веществ.

«Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина», — резюмировали в «Авангарде».

Главный тренер команды Боб Хартли также заявил, что ждет официального заключения медиков. До тех пор комментировать состояние хоккеиста он не будет.