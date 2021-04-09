Президентский тур по окопам. Приезд Зеленского в Донбасс назвали работой на рейтинги

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс, спустился в окопы к военным, сфотографировался с ними и вручил подарки. В этом увидели попытку поднять рейтинг, сильно упавший в марте. Для Зеленского набрать баллы на пиаре сейчас особенно важно.

Пресс-служба президента Украины опубликовала кадры, на которых Зеленский в каске и бронежилете спустился в окопы в Донбассе. Он посетил места, в которых зафиксировали «наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня». Там Зеленский пообщался с военными, вручил им государственные награды и подарки.

«Благодарю вас за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство», — сказал он.

Приехать в Донбасс президент Украины решил после обострения ситуации в зоне конфликта, в котором страна поспешила обвинить Россию.

Пиар-кампания в разгаре

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак усомнился в резком обострении конфликта, а все происходящее назвал похожим на пиар-кампанию для увеличения рейтингов украинского президента.

«Новая политическая команда попала в тяжелую внутриполитическую ситуацию — катастрофическое падение рейтинга, развал фракции партии „Слуга народа“, раздираемые противоречиями бизнес и политическая элита. Плюс пандемия <…>. Это, скорее, пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы. Скорее всего, каких-то реальных намерений развязать полномасштабную войну нет», — сказал он.

В марте рейтинг Владимира Зеленского сильно упал и достиг 18,2%. Его показатели почти сравнялись с показателями Петра Порошенко, которого выбрали 17,1% украинцев. А вот результаты апреля уже показали значительное улучшение. Согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», теперь за Зеленского готовы отдать голос уже 24,9%, а вот за Порошенко — лишь 13,1%.

Украинский политолог Петр Олещук в разговоре с «360» отметил, что данный подъем вряд ли связан с действиями в Донбассе. Скорее прослеживается общая тенденция последних решений Зеленского. Рейтинг вырос не разительно, но существенно и закрепил его позиции. Сильное падение в марте было связано с повышением тарифов на газ и общей разочарованностью в действиях власти. После этого Зеленский принялся исправлять ситуацию, используя механизм СНБУ.

«За это время приняли целый ряд важных внешнеполитических и сугубо внутренних решений, в частности противодействие контрабанде, введение санкций против тех или иных лиц. И я думаю, что подобные решительные действия являются как раз тем, что, наверное, избиратель Зеленского ожидал от него в момент его избрания», — отметил политолог.

Поможет ли Донбасс?

Приезд в Донбасс можно считать продолжением этой кампании по активному подъему рейтингов. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко назвал эти действия стандартной технологией. Главы стран часто приезжают на передовую, чтобы показать свою поддержку. Однако одной поездкой все не исправить.

«Картинка хороша, но он же не первый раз ездит туда. Уже были фотографии из окопов. Для подъема рейтингов должны быть результаты», — сказал эксперт.

Он был президентом надежд. И ни одна из надежд ни с точки зрения мирного процесса, ни с точки зрения экономической ситуации, ни со стороны борьбы с ковидным кризисом не оправдалась. Он не проявил себя как эффективный лидер Евгений Минченко.

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, своим приездом Зеленский подал сигнал обществу о том, что кульминация всех событий происходит именно в окопах, а не в экономике, социальной сфере или политике стабильности мира.

Его приезд можно было бы считать необходимым и важным, если это действительно как-то отразилось бы в неких боевых действиях. Однако если это была попытка поднять свой рейтинг, то вряд ли она увенчается успехом.

«Рейтинг падал по совершенно другим причинам — по экономическим и социальным. А здесь он ходит в бронированном лифчике и всем демонстрирует улыбки. Это разные вещи. Одно не может перекрыть другое», — подчеркнул Кошкин.

Политолог Олещук отметил, что поездки в Донбасс для президентов Украины распространенная практика. В одно время они происходили чаще, в другое — реже. В целом это то, что позволяет президенту показывать: он в курсе событий и лично держит руку на пульсе.

Эксперт добавил, что долгое время для Зеленского фронт и война не были наиболее важными темами. Он уделял им внимание, но больше сосредотачивался на противодействии предыдущей элите, борьбе с коррупцией и так далее. Теперь же вопросы военного направления тоже можно считать частью имиджа Зеленского. Но все-таки они для него не такие базисные, как для Порошенко.