Матч в Ставрополе остановили из-за плотного тумана. Видео
В Ставрополе плотный туман накрыл футбольное поле во время матча местного «Динамо» с «Ессентуками». Игру пришлось прервать через 30 минут после начала.
Источник видео: «Ресурсы Фазенды» на YouTube
По словам представителя ставропольской команды, такая ситуация произошла впервые. Видео матча появилось в соцсетях. В некоторые моменты на кадрах видны только силуэты футболистов. Трансляция по ТВ превратилась в радиорепортаж.
На стадионе присутствовали несколько сотен зрителей. Порой о происходящем они узнавали только из объявлений диктора.
«Судя по крикам футболистов «Ессентуков», счет сравнялся. Объявили, что забил Глеб Бурков, возможно, это и так», — сообщил комментатор матча, слова которого привела «Российская газета».
Через 20 минут после перерыва игру возобновили, включив искусственное освещение. Туман к этому времени немного рассеялся. В итоге команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Впервые в Ставрополе матч судила женщина.
«Динамо Ставрополь» и «Ессентуки» играют в Профессиональной футбольной лиге — втором дивизионе российского чемпионата.