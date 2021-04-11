Матч в Ставрополе остановили из-за плотного тумана. Видео

В Ставрополе плотный туман накрыл футбольное поле во время матча местного «Динамо» с «Ессентуками». Игру пришлось прервать через 30 минут после начала.

Источник видео: «Ресурсы Фазенды» на YouTube

По словам представителя ставропольской команды, такая ситуация произошла впервые. Видео матча появилось в соцсетях. В некоторые моменты на кадрах видны только силуэты футболистов. Трансляция по ТВ превратилась в радиорепортаж.

На стадионе присутствовали несколько сотен зрителей. Порой о происходящем они узнавали только из объявлений диктора.

«Судя по крикам футболистов «Ессентуков», счет сравнялся. Объявили, что забил Глеб Бурков, возможно, это и так», — сообщил комментатор матча, слова которого привела «Российская газета».

Через 20 минут после перерыва игру возобновили, включив искусственное освещение. Туман к этому времени немного рассеялся. В итоге команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Впервые в Ставрополе матч судила женщина.

«Динамо Ставрополь» и «Ессентуки» играют в Профессиональной футбольной лиге — втором дивизионе российского чемпионата.