Без развращения детей. Жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже назвали дикостью

На Эрмитаж пожаловались за демонстрацию обнаженных скульптур: кто-то посчитал, что они непременно травмируют детскую психику. Это не первая и, видимо, не последняя жалоба подобного рода. Музейщики уже занавешивали статуи и прикрывали картины стикерами. Искусствоведы считают, что во всем виновато плохое образование и недостаточное количество просветительских проектов.

«Мужики без порток»

Эрмитаж получил официальную жалобу на обнаженные статуи в музее. Некто посчитал, что такие скульптуры, пусть даже и памятники искусства, негативно влияют на детей и подростков. Директор музея уточнил, что жалоба пришла из государственного ведомства, но не уточнил из какого.

Это не первый случай, когда высокоморальная общественность пытается регулировать искусство. В 2016 году в том же Петербурге некая Инна Львовна публично обратилась к уполномоченному по правам ребенка с жалобой на копию статуи Давида Микеланджело. По мнению горожанки, «мужик без порток уродует детские души».

Источник фото: телеканал «360»

Тогда на помощь пришли художники из группы «Север 7» — они прикрыли гениталии статуи при помощи кепки и бумажного скотча. А в интернете развернулась целая кампания по выбору одежды для Давида. Его предлагали нарядить джедаем, облачить в майку или одежду пожаловавшейся на него дамы.

В том же году в Москве Федеральная антимонопольная служба оштрафовала на 100 тысяч рублей центр Artplay за рекламу выставки «Босх. Ожившие видения». Бдительный москвич увидел плакат с фрагментом триптиха «Сад земных наслаждений» и решил, что образы нидерландского художника являются непристойными.

Источник фото: фрагмент триптиха «Сады земных наслаждений»

В 2018 году отличился Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна. Узнав, что к ним на форум «Новосибирск — город безграничных возможностей» придут священнослужители, сотрудники вуза закрыли тканью статуи обнаженных мужчин и женщин на первом этаже. Это объяснили нежеланием ранить чувства гостей.

Год спустя мораль торжествовала на выставке в Екатеринбурге. Там грудь и гениталии голых людей на картинах просто заклеили скотчем. То, что заклеить было невозможно, скрыли под занавеской. Организаторы заявили, что усовершенствовали искусство по просьбе родителей, которые не хотели травмировать детей.

Да что там, в 70-е годы в журнал «Юность» пришло письмо от читателей, возмущенных публикацией картины «Три грации» с изображением раздетых девушек. Времена были нетолерантные, и в ответ последовал хлесткий фельетон Натальи Ильиной. Автор рекомендовала возмущенным гражданам уяснить, что разбираться в искусстве тоже наука. А если уж дают советы, то пусть начинают с ядерной физики.

А уж если копнуть мировую историю, то живший в XVI–XVII веках папа Иннокентий X с молотком в руках начал борьбу за нравственность в искусстве. Он лично поотбивал некоторые срамные, по его мнению, детали у множества античных статуй. Позднее места скола прикрыли сделанными специально для этого фиговыми листочками.

Победить просвещением

Российский искусствовед и директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин в беседе с «360» назвал историю с жалобой на обнаженные скульптуры дикостью и необразованностью.

«Искусство в значительной степени построено на красоте обнаженного человеческого тела. Таким образом относиться к искусству — абсолютная дикость. И это не особенности нашей страны, такая же необразованная часть населения, варварская и дикая, есть в любых других странах мира», — сказал искусствовед.

По мнению Михаила Миндлина, единственный верный способ реагировать на подобные жалобы — объяснять, просвещать и воспитывать. Ведь одна из основных задач музеев — просвещение в области искусства и его популяризация.

18 плюс или минус

Так почему в кино ставить «18+» на фильмы с обнаженными сценами — нормально, а в музее на залы с картинами и статуями — нет?

«Во многих фильмах с обнаженными артистами есть флер некой эротики, поэтому там уместно помечать „18+“. Но никакой эротики в обнаженных произведениях классического искусства нет в 99% случаев. А вот когда есть, то и в музеях появляется знак „18+“. В частности, такие ограничения есть в Русском музее, где экспонируется эротический альбом Константина Сомова», — пояснил директор музея имени Андрея Рублева.

Рельеф скульптора XVI века Антонио Ломбарди «Спор Афины с Посейдоном» в Эрмитаже. Источник фото: РИА «Новости»

Иногда возрастные ограничения касаются произведений современного искусства. Искусствовед отметил, что нельзя бездумно распространять запрет на любые произведения, где фигурируют обнаженные части человеческого тела. Это как минимум глупо, сказал Михаил Миндлин.

С ним полностью согласен хранитель античной коллекции Исторического музея Москвы Денис Журавлев. В разговоре с «360» он сказал, что, к счастью, возмущающиеся люди не влияют на тематику выставок. Хотя и непременно высказывают свое мнение в книге отзывов.

«В античной скульптуре нет ничего плохого, и она не может никого развращать, скорее наоборот. Это основа всей европейской культуры. Если кому-то что-то не нравится, не стоит на это ходить и смотреть», — логично отметил Денис Журавлев.

По мнению историка, знак «18+» — ерунда. Сегодня дети любого возраста могут найти в интернете такое, что античная скульптура покажется самой безобидной на свете. Скульптуры, выставленные в музеях, — это культура и красота, а не порнография, которую нужно прятать за ограничениями.