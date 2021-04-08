Роботов начали испытывать на поле боя. Но они останутся марионетками

Военное мастерство давно вышло за границы одних человеческих ресурсов. Армия Франции уже тестирует настоящего робота-разведчика. У других стран тоже есть свои разработки, в том числе у России. Все выглядит так, будто роботы заменят человека на поле боя. Но если это и случится, то очень нескоро.

Армейский робопес

Французская армия протестировала робота-разведчика. Он выглядит как собака и разработан компанией Boston Dynamics (которая недавно сделала робота-грузчика). В организации уже заявили, что ничего не знали про военные учения с применением робота и никакого отношения к этому не имели.

Робопса Spot использовали во время двухдневных военных учений. Во время боя его отправляли на разведку в помещения и на улицы. Организовала эти испытания военная школа Сен-Сир, которая закупила Spot вместе с другими роботами, чтобы оценить их возможности во время боя. Его проверили в нескольких сценариях, в том числе в захвате перекрестка и нападении ночью.

Каждую операцию выполняли сначала солдаты, а потом бойцы с роботами. Механизмы сильно замедлили ход «боевых действий», но зато обеспечили безопасность солдат.

«Когда мы вели уличный бой без роботов, я умер. Но я не умер, когда мы отправили пса на разведку», — сказал участник учений. Как именно Spot проявил себя в той ситуации, боец не уточнил.

С робопсом у солдат все-таки возникли проблемы. Во время одного из упражнений Spot разрядился, и бойцам пришлось тащить его на себе. А весит он 31 килограмм.

Помимо робопса, французские военные испытали радиоуправляемую турель Optio-X20 на гусеничном ходу, робота поддержки Ultro, колесного дрона Barakuda с щитом.

Это не все роботизированное вооружение французов. Еще с 2012 года армия страны использует ECA Cobra MK2 и iRobot Packbot 510 для поиска и обезвреживания мин.

Иностранные механизмы

Ghost Robotics — американская компания, которая тоже делает робособак. У организации уже есть модель Q-UGV, которая может работать в любых условиях, а разрабатывали ее конкретно для военной службы.

Четвероногих роботов планируют выпускать в 20 модификациях. Например, один сможет разведывать местность и составлять ее карту. Другой — конкретно искать засады потенциального противника и отмечать их на карте.

Использование Q-UGV — один из этапов большой программы по роботизации армии США. В этой программе разработчики хотят совместить роботов с людьми. При этом машины будут работать автономно. Американская армия тестировала эти механизмы еще в 2020 году при участии ВВС страны.

У Китая также есть собственный робот. Он предназначен для боев в городе на открытой местности. Робот оборудован гусеницами, но способен взбираться по лестницам. Аппарат размером с половину человеческого роста снабжен массой камер видеонаблюдения и пулеметом. Центральное телевидение Китая в апреле отметило, что вступление роботизированных воинов в ряды армии уже стало нормой.

Российский опыт

В России до 2025 года планируют укомплектовать армию робототехническими комплексами на 30%, сообщала «Газета.ru» в 2016 году. Тогда робот-сапер «Уран-6» принимал активное участие при разминировании Пальмиры в Сирии. Комплекс «Уран-9» был на подхвате, так как помогал подразделениям специального назначения и разведывал местность. Помимо 30-миллиметровой пушки, у робота была ракета «Атака», которая способна уничтожать боевые танки с расстояния восемь километров.

Руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов в 2019 году допустил, что в будущем армия будет использовать человекоподобных роботов. Самостоятельных решений они принимать не будут, но точно защитят бойцов от агрессивной и опасной среды.

Причем человекообразного робота с именем «Аватар» испытывали еще в 2015 году в России. Тогда он должен был управлять транспортным средством. Но спустя годы разработчики решили дать ему новое имя — Fedor — и отправить его сначала в МЧС, а потом и в космос. Несмотря на то, что он может держать в руках пистолет, боевой машиной он не является.

На вторых ролях

Несмотря на активное развитие России и других стран в плане роботизации армии, это «далекая и туманная» перспектива, считает коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. В беседе с «360» он объяснил, что любой автономный робот — это искусственный интеллект. Судя по проходящим испытаниям, такие роботы хорошо показывают себя на полигонах. Но все меняется, когда дело доходит до реальных боевых действий.

Чтобы сделать роботизированный комплекс, полностью автономный, нужно использовать технологии искусственного интеллекта. Но даже американская ассоциация ученых говорит, что создание автономных систем — это далекая и туманная перспектива Алексей Леонков.

По словам Леонкова, российские военные убедились в неэффективности искусственного интеллекта в современном общевойсковом бою во время операций в Сирии: на полигоне все получалось «красиво», а в боевых действиях иначе. По мнению собеседника, роботизированный комплекс без человека бесполезен. Самостоятельно он может выполнять некоторые задачи, но участие человека в этом процессе необходимо. В случае ранения человек способен сам себя перевязать и остановить кровь. Но робот, потеряв колесо или гусеницы, ничего с этим сделать не сможет.

Кроме того, роботы подвержены действию средств радиоэлектронной борьбы. Если механизм попадет в зону действия мощных наземных излучателей, он просто перестанет работать. Если рядом не окажется человека, это будет бесполезная груда железа.

«В качестве вспомогательной боевой единицы — да, у роботов есть будущее. Они могут выполнять определенные функции, и, если грамотно их применять, они становятся эффективным средством вооружения. Но если возлагать на них судьбу боя… Не факт, что они смогут выиграть бой у подготовленного военного подразделения», — сказал Леонков.

Две задачи роботов

Пока роботы освоили только две задачи: разведку и целеуказание. Ударные функции им не доверяют, так как механизм может сделать ошибку и поразить не ту цель. Поэтому роботов контролирует человек.

Даже с фотографиями у роботов проблемы. Казалось бы, достаточно развитые беспилотники делают снимки нужной местности, но они нечеткие. В том числе поэтому дрон не может самостоятельно определить цель и поразить ее.

Леонков отметил, что разработкой роботизированных машин занимаются американцы, японцы, некоторые европейские страны. Однако министерства обороны этих государств пока не заинтересованы в услугах таких электронных систем.

Как только эту технику вытаскивают на полигон, всегда происходят эксцессы. Данное направление перспективное, но пока не достигло совершенства, чтобы стать единицей вооружения или единицей, способной нанести урон по всем целям Алексей Леонков.

В общем, пока мир не готов довериться боевым роботам в плане ведения войны. Страны развивают это направление, создавая те же беспилотники, роботов-саперов, в том числе морских. Но все они — марионетки человека.