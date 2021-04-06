А был ли мальчик? Украина отрицает свою причастность к гибели ребенка в ДНР

Жители поселения Александровское Донецкой области сегодня попрощались с четырехлетним мальчиком, погибшим в результате атаки дронов украинской армии. Пока Киев пытается набрать очки перед новой администрацией США, жертвой его действий стал ребенок, который не видел мира без войны. Он родился в 2016 году, когда конфликт на юге Украины уже перешел в силовую форму.

Бабушка мальчика Наталья Терентьева рассказала RT, что не понимает, в чем был виноват ее внук. Он не сделал ничего плохого, просто играл во дворе. Женщина услышала громкий звук, а затем повалил черно-белый дым.

«Смотрю — его волосики шевелятся, и шапочка лежит, а у него нету ни ручки, ни ножки. Это просто был обрубок, который там вот лежал. И ничего больше я не помню, все. Чтобы понять, надо действительно пройти через это, но это очень тяжело», — поделилась женщина. Она добавила, что родители ребенка «никакие». Особенно, его мать.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трагедия произошла с молчаливого согласия заокеанских покровителей Киева и молчаливого одобрения европейских государства. Он подчеркнул, что о случившемся не пишут зарубежные СМИ, ни Европарламент, ни Госдеп США не сделали никаких заявлений.

«А президент страны, отдавший приказ, даже не принес соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся». — подчеркнул Володин. Он призвал ПА ОБСЕ и ПАСЕ, «где любят сотрясать воздух», дать этому оценку. Глава Госдумы потребовал обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также отметил, что Запад не замечает преступлений Киева. Таким образом, по мнению политика, Европа доказывает, что ей не нужен мир на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков из-за множественных провокаций украинских военных назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе пугающей.

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Однако возмущение заокеанских партнеров Киева вызвали не они, а перемещения российских войск по территории собственной страны. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс назвал их «провокацией», и потребовал объяснить.

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский предположил, что в погоне за одобрением и финансированием от администрации президента США Джозефа Байдена Киеву придется предпринимать все более радикальные шаги. Эксперт подчеркнул, что западные СМИ объявят агрессией любые российские действия, так как традиционно симпатизируют Украине.

Пока официальной реакции Киева на гибель ребенка в Донецкой области не было. Но украинские СМИ уже назвали фейком информацию о трагедии. Они утверждают, что Александровское находится слишком далеко от линии разграничения и дрон туда долететь не мог. Якобы появившаяся в пабликах фотография ребенка действительно запечатлела погибшего мальчика. Но на самом деле, он погиб 2 июля 2014 года у станции Кондрашевская-Новая Луганской области.

Источник фото: Twitter

Со ссылкой на местных жителей офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан заявил, что никакого обстрела вообще не было. Якобы сдетонировали боеприпасы. Он высказал предположение, что вся история с мальчиком выдумана для того, чтобы скрыть вину гражданских и обвинить в ней украинских военных.