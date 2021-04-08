Парень решил сэкономить на авиабилете и отправил себя по почте в коробке. Он об этом пожалел

Житель Уэльса в 1965 году захотел уехать из Австралии и вернуться домой, но денег на билет у него не было. Тогда с помощью двух друзей он спрятался в деревянном ящике. Его отправили на родину в качестве груза. Однако вместо 36 часов он провел пять дней в таком положении, а очутился вообще не в Уэльсе, а в Лос-Анджелесе.

Брайан Робсон, 75-летний житель Кардиффа, попросил помочь найти двух ирландцев, которые возвращали его домой из Австралии в 1965 году.

Ему было 19 лет, когда он работал на железных дорогах в Австралии. Робсон захотел вернуться домой, но билет на самолет стоил около 700 фунтов стерлингов, а в месяц он зарабатывал не более 40 фунтов. Тогда он придумал не очень умный план: купить небольшой деревянный ящик, забраться в него и отправить себя в качестве груза.

Брайан Робсон

Как он рассказал Irish Times, в этой затее ему помогли двое мужчин, работавших вместе с ним. Их звали Пол и Джон.

«Я на 99% уверен, что их звали Пол и Джон. Пол бы на 100% против, но Джон сказал: „Не беспокойся об этом, я его уговорю“. И они оба поддержали план и помогли», — сказал Робсон.

Все пошло не по плану

Робсон купил коробку «размером с мини-холодильник» и упаковал в нее подушки, чемодан, книгу песен The Beatles и две бутылки — одну для воды и одну для мочи. Затем его друзья заколотили его в ящик и отправили в качестве груза на рейс Qantas из Мельбурна в Лондон. Однако их план сорвался.

Путь должен был длиться 36 часов, но оказался гораздо дольше. Рейс, которым он должен был лететь, оказался заполнен, поэтому Робсона перевели на рейс PanAm, который вместо этого доставил его в Лос-Анджелес. Поездка продлилась пять дней.

Несмотря на то, что на коробке был значок «этой стороной вверх», грузчики ее регулярно переворачивали, а Робсон провел часть пути вверх ногами. Ему было тяжело дышать, и он не мог двигаться. Когда самолет впервые приземлился в Сиднее, он провел 22 часа в ящике вниз головой, испытывая мучительную боль и теряя сознание.

Положение, в котором Робсон ехал в ящике

Когда он попал в грузовой сарай, то думал, что наконец оказался на родине. Однако затем Робсон услышал, как двое мужчин говорили не с английским, а с американским акцентом. Один из них посмотрел через дыру в ящик — и они встретились взглядами.

«Он отпрыгнул на милю назад и сказал: „Там тело“», — рассказал Робсон «Би-би-си».

После этого они оба убежали, а через час начался настоящий ад. Приехали ФБР, ЦРУ, служба безопасности аэропорта и скорая помощь. Затем Робсона допросило ФБР.

«Честно говоря, мы с двумя друзьями не знали, законным был мой план или незаконным, поэтому я согласился, что не буду упоминать их имена, что я и сделал», — вспомнил он.

Робсон после того, как его поймали в Лос-Анджелесе

После того как ФБР подтвердило, что он не был шпионом времен холодной войны, его освободили и отправили в Лондон первым классом.

Робсон признался, что это был довольно ужасный опыт, а выходка с ящиком — глупость. «Если бы мои дети попробовали подобное, я бы их убил. Но это было другое время», — сказал он.

Когда он приехал в Уэльс, то сразу написал друзьям, помогавшим ему. Однако Робсон не получил от них ответа. Те могли из новостей узнать, что с ним произошло. Но вот их судьба осталась Робсону неизвестной.

«Мы отлично поладили. Они приходили ко мне в ночлежку, или я ходил к ним, почти каждый день», — говорил он.

По словам Робсона, он хотел бы поблагодарить друзей за их помощь и купить им выпить.

«Если бы я встретил их снова, я просто хотел бы сказать, что мне очень жаль, что я вовлек их в это. И что я скучал по ним, когда вернулся», — сказал он.

Робсон проработал всю жизнь в розничной торговле, а теперь, когда ему исполнилось 75 лет, расскажет свою историю в книге «Побег из ящика», которая выйдет в конце апреля. Фильм также находится в разработке.